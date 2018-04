La carta de disculpa a México no es el de Morgan Freeman que piensas

La carta de Morgan J. Freeman en Twitter disculpándose con México porque Donald Trump envió la Guardia Nacional a la frontera se ha viralizado rápidamente, provocando que el público no haya notado un pequeño detalle: no es la cuenta del famoso actor estadounidense ganador del Oscar.

“Querido México: Me disculpo por el atroz paso dado por nuestro Presidente hoy. Espero que sepas que sus puntos de vista no reflejan los de la mayoría de los estadounidenses y espero que su pequeño 'truco del ego' termine pronto. Una vergüenza ser un estadounidense hoy”, dice la carta.

Dear Mexico,



I apologize for the egregious step taken by our President today. I hope you know his views do not reflect those of the majority of Americans, and I hope his little "ego stunt" will be over soon.



Embarrassed to be an American today.



-MJF



cc: @realDonaldTrump — Morgan J. Freeman (@mjfree) 4 de abril de 2018

Pero quien publicó la misiva es el director Morgan J. Freeman y los jóvenes lo ubicarán por ser uno de los productores de algunos programas de MTV como “16 and Pregnant”, “Teen Mom” y “Laguna Beach: The Real Orange”.







FOTO: Chang W. Lee/The New York Times

Entre su palmarés está que en 1997 su primer largometraje “Hurricane Streets” se convirtió en la primera película narrativa en ganar tres premios en el Festival de Cine de Sundance.

Y aunque no sea el Freeman esperado por los mexicanos, se le agradece el apoyo ante las políticas agresivas del presidente estadounidense contra nuestro país.

Cabe aclarar que Morgan Freeman no tiene redes sociales, pero es más que conocida su antipatía por Donald Trump y apoyó a Hillary Clinton durante su campaña electoral para la Presidencia en EU e incluso prestó su voz para el video promocional "All The Good".