Leonardo DiCaprio, mucho amor y nada de dinero para salvar a la vaquita marina

Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró, que el actor Leonardo DiCaprio no ha aportado recursos económicos para salvar a la vaquita marina, causa a la que se comprometió apoyar.

El titular de la Semarnat, aseguró que el actor estadounidense ha aportado en otras cosas, incluso se estrenará el próximo año un documental que tiene como objetivo principal concientizar a las personas ante este problema.

Ha aportado en diferentes cosas, hay un documental que incluso saldrá a principios del año que entra, que fue elaborado por ellos y hemos seguido colaborando con todos

Así también reveló que, en cuanto a apoyo económico, Leonardo DiCaprio, no había donado nada aún.

Cabe recordar que DiCaprio hace poco más de un año visitó al Presidente Enrique Peña Nieto, quienes junto con el empresario Carlos Slim firmaron un documento titulado Memorándum de Entendimiento, mediante el cual se comprometían a proteger los ecosistemas marinos del Golfo de California, zona en la que la vaquita marina, animal en peligro de extinción lucha por sobrevivir. Se presume hay al menos 30 ejemplares de esta especie.

Incluso el actor encabeza una fundación, misma que lleva su nombre, en apoyo salvaguardar esta especie.

Foto: Presidencia

Durante un tiempo, antes de la reunión, intercambiaron un par de tuits mediante los cuales establecieron objetivos para intervenir y poner en práctica un proyecto para erradicar la pesca ilegal en el Alto Golfo de California.

Honored to work w/ President Nieto (@EPN) & Carlos Slim to ensure the future viability of marine life in the Gulf. https://t.co/QxRoL08Nd8 — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) June 7, 2017 They’re bringing new resources to prevent the next crisis in the Gulf by increasing enforcement efforts to stop illegal fishing & poaching. — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) June 7, 2017

Los puntos que se establecieron en el memorándum fueron:

Prohibir permanentemente, el uso de redes de enmalle en todo el radio de la vaquita en el Alto Golfo de California.



Combatir el uso de redes ilegales, así como incrementar la persecución de la pesca ilegal y de la caza furtiva de la Totoaba.



Prohibir la pesca nocturna en el alto Golfo de California y en la Reserva de la especie.



Restringir puntos de entrada y salida para la pesca en toda la región a través de inspectores certificados.





Foto: Archivo

El actor, Leonardo DiCaprio pidió a Peña Nieto la protección de esta especie reiterando que la pesca ilegal es la principal causa de la disminución de esta población.



El miembro más pequeño de la familia de las marsopas es el mamífero marino más amenazado del mundo. Las prácticas de pesca ilegal e insostenibles han causado una dramática disminución de la población de la vaquita marina

En respuesta a esta petición, el mandatario aseguró que su gobierno llevaba a cabo medidas correspondientes.

El Gobierno mexicano está realizando un gran esfuerzo, realizando las acciones que se debieron hacer décadas atrás para salvar a la vaquita marina

Foto Cuartoscuro

Resaltó que la Secretaría de Marina (Semar), con 300 elementos, 15 barcos y un sistema de aviones no tripulados, vigilan la zona.

México entiende su responsabilidad como uno de los países con mayor diversidad. Por ello hemos implementado un esfuerzo histórico para evitar la extinción de una especie única en el mundo y también para proteger ecosistemas importantes como el Patrimonio de la Humanidad Revillagigedo Enrique Peña Nieto









Documental "Vaquita: Sea of Ghosts"

Así como lo expuso Rafael Pacchiano, titular de la Semarnat, Leonardo DiCaprio presentará su documental titulado “Vaquita: Sea of Ghosts” a principios del año entrante.

En dicho documental el actor plasma los esfuerzos y dificultades a los que se enfrentan científicos de distintas nacionalidades para salvar a la vaquita marina.

El acuerdo prohíbe las redes de enmalle, incluyendo las agalleras. Imagen Ilustrativa

Así también, se reveló que el actor obtuvo la grabación en donde se muestran los intentos por capturar los últimos mamíferos, mismos que serían enviados a El Nido, un área de confinamiento.

Se espera que este filme sea un éxito en taquillas.