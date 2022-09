Danna Paola y Kim Kardashian se unen a la semana de la moda en NY; aquí todos los detalles

Uno de los eventos más esperados por todos aquellos interesados en la moda, es sin duda el Fashion Week de Nueva York y el momento que acaparó los reflectores fue ver a Danna Paola y Kim Kardashian juntas y aquí te contamos lo que sabemos de este icónico encuentro.

Las celebridades más importantes de la época fueron convocadas para festejar a la Baguette, bolso que se convirtiera en un referente y que en el marco de su 25 aniversario el director creativo de Fendi Kim Jones y Marc Jacobs, organizaron una colaboración.

Figuras como Jessica Wang, Winnie Harlow, Sasha Meneghel y la encargada de hacer todo un clásico a la baguette, Sarah Jessica Parker, no pudieron faltar.

Danna Paola, embajadora de Fendi

Desde el pasado mes de diciembre se dio a conocer que Danna Paola se convertía en la primera mexicana en ser embajadora de Fendi.

Momento que fue revelado por la actriz y cantante a través de sus redes sociales en donde compartió algunas fotografías y aseguró que dicho momento representaba para ella una gran emoción y orgullo.

Al nombrarla embajadora Fendi definió a Danna Paola, como una figura con un estilo divertido y audaz; además de ser una artista multitalentosa.





¿Qué hacía Danna Paola con Kim Kardashian?

Ataviadas con un total look de la firma italiana Danna Paola y Kim Kardashian, posaron para las cámaras durante el evento en donde se rendía un homenaje al bolso que se hiciera famoso en la serie “Sex and the City”.

La mexicana y la creadora de la marca “Skims”, no dudaron en lucir cada una la de las piezas de Fendi entre ellos los bolsos y los lentes incluso a través de su cuenta de Instagram @dannapaola recordó el momento.

“What a noche loca - @fendi”, fue la descripción de las fotografías que compartió la interprete de temas como “Mala fama”, “Xt4sis”, “Nada” y el éxito “Oye Pablo”.

Además de Danna Paola y Kim Kardashian, figuras como Nicholas Galitzine, Natalia Dyer, Evan Mock y Jordan Alexander, estuvieron en el evento que formó parte de la semana de la moda que se celebra en Nueva York.

