¿Qué tiene Steven Tyler en las cuerdas vocales? Su problema obligó a posponer gira de Aerosmith

Aerosmith se encontraba realizando su gira del adiós luego de 50 años juntos, sin embargo, un problema de salud de su vocalista Steven Tyler ha provcado que su último tour sea suspendido.

Si eres fan de la agrupación, te contamos todos los detalles sobre lo que pasó con el cantante, que ahora se encuentra afectado de sus cuerdas vocales.

¿Qué le pasó a Steven Tyler?

El sábado pasado, la agrupación estaba en la UBS Arena de Nueva York, cuando al cantar una nota aguda, Tyler forzó sus cuerdas volcales.

De acuerdo con el medio TMZ, su doctor explicó que el tejido muscular que recubre su traquea sufrió un desgarre que le provocó una hemoragia interna en las cuerdas vocales, y ahora el artista ha quedado afónico.

Asimismo, el especialista le dijo que por ahora no puede hablar, lo que implica que tampoco puede cantar y que su gira de despedida "Peace Out: The Farewell Tour", queda suspendida.

Es por lo anterior que a través de su cuenta de Instagram, la agrupación informó a sus fanáticos sobre lo sucedido con un breve comunicado.

¿Cuándo volverá la gira de despedida de Aerosmith?

Por ahora, no hay una fecha definida para reanudar la gira de despedida de Aerosmith pues el incidente es muy reciente.

Además de guardar silencio, Steven deberá tener reposo absoluto para que sus cuerdas vocales puedan sanar apropiadamente, recuperar su voz y así retomar sus conciertos.

Cabe destacar, que la agrupación tenía cinco fechas más durante el mes de septiembre, las cuales ahora serán pospuestas hasta nuevo aviso.