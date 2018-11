Sigue en vivo la 19a entrega anual de los premios Grammy Latino

Carlos Rivera junto con Ana de la Reguera serán los conductores de la edición 19 de los Grammy Latino que se llevarán a cabo hoy a las 8pm.

Me honró muchísimo esta invitación. Que me hayan invitado a esto fue una sorpresa súper grata, sobre todo por lo importante que es esa gala para la Academia Latina de la Grabación. Tienen un enfoque muy particular y especial sobre la ceremonia, el hablar de los sueños e historias de éxito de mis colegas que están nominados o que han ganado alguna vez un premio.