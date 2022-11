Corona Capital 2022: así se vive el festival desde el Autódromo Hermanos Rodríguez

Wallows recibe lluvia de Dr. Simi

Belén Eligio | El Sol de México

Tras un arranque tranquilo del Corona Capital, la agrupación estadounidense Wallows, encabezada por el también actor Dylan Minette, inició la fiesta tras abarrotar el escenario Corona Agua Rifada.

Decenas de personas corrían desde todas direcciones para alcanzar un buen lugar y disfrutar de temas como Hard to believe, Sun tan, Marvelous, I Don't want to talk y Are you bored yet?.

Sus fans no dejaron pasar la oportunidad de "galardonarlos" con el ya característico peluche deDr. Simi, pues durante los 40 minutos que duró su presentación les arrojaron por lo menos tres ejemplares, los cuales fueron bien recibidos por la banda y colocados junto a los instrumentos.

Cabe recordar que fue precisamente hace un año, durante la presentación de Aurora, cuando se inició esta tradición, que ya es un imperdible en las giras internacionales que visitan.

Para este primer día del Corona Capital todavía faltan por tocar My Chemical Romance, los más esperados del line up del día de hoy, Cigarettes After Sex, Marina, White Lies, Charli XCX y Cuco.