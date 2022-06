¡Disfruta de un verano californiano ochentero con la nueva atracción de Stranger Fest!

Lo que para Eleven (Millie Bobby Brown) representa uno de los momentos más tristes debido al bullying escolar, para los mexicanos la pista de patinaje al estilo ochentero será un lugar de suma diversión y experiencias inolvidables.

Stranger California es el segundo complejo inaugurado como parte del estreno de la cuarta temporada de la serie Stranger Things.

Luces color neón, un agujero misterioso, foodtrucks ambientados a la época, así como la pista de patinaje es lo que los asistentes podrán disfrutar en su visita en el #StrangerFest

Previo a la apertura al público en general, los actores Natalia Dyer y Charlie Heaton, quienes interpretan en la ficción a Nancy Wheeler y Jonathan Byers, respectivamente, se dieron cita la tarde de este jueves en Bucareli #118, en la colonia Centro para inaugurar el complejo.

Aunque fueron escuetos en palabras, la pareja expresó su felicidad por pisar tierras mexicanas y compartir con los fans un poco del éxito que ha tenido la serie.

El lugar cuenta con juegos de video, de mesa y pósters de la serie; claro, no podían faltar los letreros luminosos y una bola disco, los cuales, desde el momento que ingresas, ayudan a transportarte a una época pasada de verano, en donde la alegría y la buena onda imperaban en la sociedad.

Para quienes gusten de algún aperitivo, está la posibilidad de comer pizza, hamburguesa y refresco; podría ser una bonita experiencia para salir con amigos o ser sede de alguna cita ya que, en la noche, especialmente, resaltan los colores rosas, verdes, morados y azules que predominan al interior.

La experiencia es gratuita, estará disponible del 4 al 19 de junio en un horario de 11:00 a 21:00 horas, cuenta con una capacidad de 115 personas.

Únicamente podrán acceder mayores de 13 años acompañados por un adulto y solos, si son mayores de edad.

Las recomendaciones son utilizar zapatos cerrados, no chanclas o tacones, evitar el uso de accesorios de gran tamaño; el recinto no cuenta con lockers por lo que no se permiten bultos o mochilas grandes que puedan entorpecer las actividades al interior.

La primera experiencia que se inauguró fue Casa Creel Scape Rooms, en donde los asistentes deberán de completar ciertas pruebas, a través de algunas pistas para salir sanos y salvos de los cuartos tenebrosos.