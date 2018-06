El baterista Antonio Sánchez se presenta esta noche en el Auditorio Nacional

El multipremiado baterista mexicano Antonio Sánchez se presentará esta noche en el Auditorio Nacional para interpretar una vez más en vivo la música de la película Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia), de la cual él es creador y en charla con Organización Editorial Mexicana aseguró que como es su estilo, esta presentación tendrá algo novedoso” será una mejor ejecución”, como él mismo explicó.



Esta noche el famoso Coloso de Reforma recibirá por primera vez a este músico, educado desde los 17 años en el Instituto Nacional de Bellas Artes donde se graduó como compositor, pero perfeccionó su estilo en Berklee College of Music en Boston, Estados Unidos y en donde poco a poco, empezó a entender el mercado de la música a nivel global, pues para él no fue una decepción ni sorpresa no haberse ganado el Oscar en la categoría de Mejor Música por la película dirigida por su amigo el Negro Iñárritu.



“En dos ocasiones desecharon mi trabajo en las nominaciones del 2014, la primera afirmaban que le faltaba más improvisación, pero aclaramos ese punto y la segunda vez y la definitiva para sacarme de las nominaciones fue que no contenía mucho material original, así que decidí hacerme a un lado y entendí que para la industria de Hollywood no era factible darle el premio a un mexicano, baterista y completamente desconocido para ellos, no cuadra con el estilo de esa industria, así que acepté eso”, aseguró.

El músico de 46 años, baterista e integrante del Pat Metheny Group ha sido galardonado con 4 premios Grammy por sus grabaciones de jazz, además, recibió elogios de la BAFTA y de los Golden Globe Awards por su trabajo en Birdman y es considerado como uno de los intérpretes más prominentes de su generación.



El público mexicano tendrá la oportunidad de ver las ejecuciones de Antonio Sánchez en un evento de primer nivel, lleno de largas escenas con las improvisaciones de jazz que le dieron un carácter único al filme de Iñárritu.



Este espectáculo viene de presentarse en Los Ángeles, Australia y Nueva York y como él mismo asegura, será un show totalmente nuevo al que presentó en el 2016 en el Teatro Metropólitan.



“Ese concierto fue maravilloso, pero para el Auditorio Nacional el público disfrutará de una mejor ejecución, pues a medida que conoces más tu obra, cada presentación es mucho mejor”, señaló.



Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) es una comedia negra escrita y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, que fue aclamada por la crítica y el público tras su estreno en octubre del 2014.



La película obtuvo el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Cinematografía. Por otro lado, Antonio Sánchez se alzó con premios por su soundtrack en los Critics’ Choice Awards, Satélite Awards y el Festival de Cine de Venecia. También recibió nominaciones en ceremonias como los BAFTA y los Golden Globes.

El músico creó un score ejecutado totalmente en batería, una combinación de percusiones viscerales llenas de fuerza e improvisación para ambientar los geniales diálogos y momentos incidentales.



Según el propio Sánchez, definió su éxito a que hubo mucha química entre lo que sucedía en pantalla y el sonido, “la película se alimentó de la batería y la batería de las imágenes”, finalizó.