Ema Pulido llega a Las estrellas bailan en Hoy como la Juez de Hierro

Este lunes inicia una nueva temporada de Las estrellas bailan y la Juez de Hierro Ema Pulido, confiesa que está “nerviosona”, por el arranque del reality. "Mi carta de presentación es la exigencia en el empeño que le pongan los concursantes”, afirmó a su paso por la alfombra roja del estreno de la obra Escape room.

En días pasados se revelaron los nombres de los participantes en el certamen, como la boxeadora Mariana la Barby Juárez, el cantante Fernando Corona, el incluencer Medio Metro, la actriz Daniela Parra, el actor y conductor Juan Carlos Borrego Nava, la modelo Isabel Madow, el influencer Roberto Carlo, la actriz Gabriela Goldsmith, y El Mago Frank con su conejo Blas, entre otros.

“Hay mucho material interesante. A ver qué propuestas tienen, hay muchas apuestas y expectativas de los concursantes de los que se espera que vayan despuntando a lo largo de las semanas, yo llego a trabajar y ver que realmente bailen los concursantes”, precisa Ema Pulido.

La maestra veracruzana afirma que no le importa quién gane, “porque finalmente el público es el que decide su triunfo. Lo importante es que mucha gente se supere, mejore, descubra qué es lo que más le funciona y eso a mí me satisface, aunque debería haber una especie de regla que si realmente saben bailar lleguen al reality, porque de lo contrario, si no saben moverse, no saben vivir ni sentir, para qué aceptan ser participantes”.

Sobre si en temporadas pasadas se ha inclinado por algún participante, contesta: “Sí, sí me atrapa la gente que trabaja mucho y luego le cuesta trabajo demostrarlo. Aunque sí se nota en la pista quienes son los que sí trabajan. Pero qué pasa con la pareja de baile si él puede y ella no, entonces lo que se ve la pista es lo que se juzga, y si no los llego a querer o no, pues no pasa nada, porque todo es un juego”.

Y luego que en la edición anterior hubo algunas participantes tuvieron comentarios en torno a su figura señala: “De alguna forma es parte del show, que aprendan a saltar, a cargar. Y es cosa de dos: Él y ella, sólo deben ensayar si ya traen las bases. Aunque ellos no lo entienden así y piensan que es la crítica a su persona, más no a su arte, que se va puliendo cada día”.

Para esta temporada espera “que cada uno tenga mucha concentración, muchas horas de ensayo y sólo pulan su baile. Les deseo mucha suerte, ahora sí que gane el mejor, habrá gente que me caiga bien y haga su mejor esfuerzo, pero si no logra un avance de acuerdo a las semanas de transmisiones, así de esa forma será calificado. La verdad no he tenido ni tendré un favorito, y los resultados se ven en la pista”.

Y no dejó de mencionar cómo le divierte la imitación que hace de ella el actor y conductor Arath de la Torre en Hoy. “Siempre que veo a Arath, es una gran sorpresa para mí y me río mucho, porque es chistoso, extraordinario, capta todos los detalles míos, de mi actitud y comportamiento al dar mi opinión al concursante. Vamos, me siento honrada que Arath me imite, aunque es una imitación muy chistosa, bizarra, yo no sé, no tengo la menor idea si está bien o mal eso, simplemente me divierto y me río”.