En abril llegará la tercera temporada de Shark Tank México

El programa de televisión, Shark Tank México: Negociando con tiburones, tendrá una tercera temporada en la que se incluirán en el estanque nuevos tiburones con los que los emprendedores tendrán que negociar para lograr el negocio de sus sueños.

La productora Sony Pictures Television Networks confirmó que se realizará una tercera entrega del la serie en la versión mexicana, siendo el próximo 13 de abril, en punto de las 21:00 horas, cuando los tiburones salgan para acechar a sus presas.

Los tiburones que regresarán para ésta tercer entrega serán los empresarios: Patricia Armendáriz Guerra, accionista principal, fundadora y directora de Financiera Sustentable; Carlos Bremer, CEO y presidente del Consejo de Value Grupo Financiero; y Rodrigo Herrera Aspra, fundador, director general y presidente del Consejo de Directores de Genomma Lab.

Asimismo, se sumarán al estanque Marcus Dantus, líder y mentor en startups, tanto en México como en los Estados Unidos y Luis Harvey, con más de 26 años de experiencia en capital privado y banca de inversión, fundador de Nexxus., mientas que el director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil, Arturo Elías Ayub, también director de Fundación Telmex y director de Uno TV, será invitado especial en algunos de los episodios de los programas.

Shark Tank es un formato que está basado en programa japonés Dragon’s Den. El concepto se basa en brindar la oportunidad a nuevos emprendedores de convencer a los tiburones para que inviertan en sus proyectos.



En cada uno de los episodios, los aspirantes expondrán sus proyectos ante un panel de inversionistas de la élite mexicana, con la esperanza de lograr respaldo económico para transformar su negocio o idea en un floreciente industria.





Llegan la serie Shark tank a Colombia

“Emprender es difícil pero no imposible, toma mucho trabajo y esfuerzo pero se puede lograr”, indicó el empresario Mauricio Hoyos Holguín, quien es parte de Shark tank Colombia.



En la nueva versión del popular programa será el turno de los colombianos de sumergirse en aguas profundas para persuadir a los exigentes inversionistas, por lo que pondrán a prueba sus habilidades para negociar, con la intención de lograrque por lo menos uno de los tiburones muerda el anzuelo que pondrá en marcha sus innovadoras ideas.

Hoyos Holguín explicó a través de una conferencia telefónica, que formar parte del panel de tiburones fue una experiencia “completamente nueva, yo soy un hombre de negocios, nunca había estado frente a las cámaras”, indicó el socio del conglomerado empresarial Puntored, y agregó que para él lo importante de este programa es que “permite mostrar las ideas de los emprendedores normales que pretenden llevar su producto a otro nivel”.

En palabras del empresario, el éxito del formato del programa en las distintas ediciones que se han hecho, se debe a que las personas tienen “ganas de emprender y de poner un negocio”, sin embargo no tienen la oportunidad de poner sus proyectos ante inversionistas o la facilidad de un fondo de inversión.

A su parecer, en Latinoamérica hace falta apoyar la cultura de inversión, pues en la actualidad los avances tecnológicos están cambiando de la forma de vida de las personas.

Cada viernes Shark tank Colombia estrena un nuevo capítulo por el canal Sony.

“Las aplicaciones está transformando la forma hasta en que uno viaja, en la que uno se transporta y realmente no es el personaje el que convence, si no las buenas ideas que resolvían el problema. Este tipo de ejemplos muchos de ellos nacionales e internacionales han hecho que se transforme al contexto nacional”, explicó.

Por lo que, su consejo para los emprendedores que no lograron pasar el proceso de selección y al público espectador es que pierdan el miedo, “como dicen coloquialmente, si uno no arriesga, no gana. Si las personas no son capaces de tomar decisiones en su vida por cuestión de confort no creo que la cuestión del emprendimiento sea para esa persona. Porque es normal que asuste salir de esa zona. Mi recomendación es que se arriesguen y que vayan hasta el resultado final”, puntualizó.

El experto dejó en claro a las personas que solo buscan emprender para no rendir cuentas a nadie, es una idea equivocada pues el buen emprendedor trabaja y se esfuerza el doble para llegar a la meta deseada.