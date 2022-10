Tristemente no estaré ahí, pero Hagrid sí: el último mensaje de Robbie Coltrane a fans de Harry Potter

El mundo mágico de Harry Potter está de luto, pues este viernes se dio a conocer la muerte del actor Robbie Coltrane, mejor conocido por los fanáticos de la saga como Hagrid, confirmó su agente Belinda Wright a través de un comunicado en el que afirmó que el mejor recuerdo de él será justamente este personaje.

Pero si bien la última cinta del famoso mago llegó a las pantallas hace una década, lo cierto es que el fanatismo por la trama permanece al grado que Disney cuenta con un parque temático y se continúa con la venta de souvenirs alrededor del mundo, incluso en diciembre del 2021 se estrenó “Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts”, documental en el que Coltrane tuvo su última participación hablando de Hagrid.

“Son 10 años de mi vida”

Fue justamente en este especial de la plataforma HBO Max, creado en el marco de los 20 años de la primera película, que se reunieron todos los personajes principales de esta saga para hablar de forma en que la obra de J. K. Rowling repercutió en sus vidas y quien no podía faltar en este festejo era el mayor cómplice de los tres amigos, el guardián de Hogwarts, Hagrid.

Durante su intervención, Coltrane dijo que aunque cada película de la saga era el final de un año, en realidad eran 10 años de su vida y de lo que él podía ofrecer al mundo con su actuación, pues muchos niños crecieron con este proyecto.

El video incluye algunos detrás de cámaras de la cinta, en específico uno en el que se escucha “Robbie Coltrane es el mejor guardián de Hogwarts, último día en Harry Potter” y se puede ver al actor con su peculiar atuendo.

Tras esto a Robbie se le puede notar la tristeza en el rostro, momento en que afirmó: “El legado de las películas es que la generación de mis hijos las mostrará a sus hijos. Así que podríamos estar viéndolo en 50 años, fácil. Tristemente no estaré ahí…, pero Hagrid estará”, e incluso esboza una sonrisa y algunas carcajadas tras expresar este comentario.

Mundo de Harry Potter despide a Hagrid

Justo este comentario generó una avalancha de reacciones en las redes sociales de los fanáticos, pues el actor lo expresó hace unos meses sin saber que su fallecimiento se encontraba cerca y sin tener conocimiento de que la última vez que hablara sobre su icónico personaje también fue probablemente esa.

Por su parte, la cuenta de Wizarding World que engloba las sagas de Harry Potter y Animales Fantásticos compartió un mensaje en el que indicaron que se encontraban entristecidos por la noticia, pues afirman que Coltrane interpretó a Hagrid con amabilidad, corazón y humor a lo largo de las ocho películas de Harry Potter, además de calificarlo como un actor maravilloso y un amigo de todos.

Mientras la escritora J.K. Rowling afirmó en su cuenta de la red social de Twitter que no volverá a conocer “nadie remotamente como Robbie”, pues refirió que tenía un talento increíble y completamente único, por lo que se considera afortunada de haberlo conocido, trabajar con él y reírse a carcajadas juntos, publicación que se encuentra acompañada de una foto de ambos.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

Nota publicada en El Sol de Puebla