Jerónimo García Cabral, el mexicano que cautivó al Cirque Du Soleil

Jerónimo García Cabral es un acróbata que desde hace años ha trabajado en el Cirque Du Soleil. Pero contrario a los procesos que otros artistas han hecho para lograrlo, el mexicano “forzó” de alguna manera a incluirlo entre su lista de acróbatas.

“Cuando entré ni había audiciones ni nada, realmente me colé porque entregué el demo que preparé gracias a uno de mis amigos que era un herrero ahí y que me ayudó”, recuerda el artista que después de esa experiencia logró ser convocado para participar en una audición en la Ciudad de México.

“Fue una experiencia increíble de 11 horas y media de audición y dos semanas después me llamaron para decirme que tenían un espacio en una producción nueva que todavía no tenía siquiera nombre, pero iba a ser en las vegas”, explica el gimnasta, quien participó durante seis años en el espectáculo Zumanity.

“Me acuerdo que incluso antes de que llegáramos a la parte del dinero o de ver siquiera si me interesaría yo ya había dicho que sí. Era mi sueño”, recuerda Jerónimo García.

Luego de aquella experiencia, Cabral continuó con otros proyectos alrededor del mundo. En ese tiempo conoció a la que ahora es su esposa, la también acróbata Jessica Ritchie, con la que volvió a integrarse al Cirque Du Soleil, pero esta vez con el show de Joyà, que se presenta ahora en la Riviera Maya.

“Les dije que yo quería formar parte del espectáculo, pero ahora patinando y con mi esposa, que en ese entonces era mi pareja. Habíamos creado un acto nuevo en los patines. Primero me dijeron que no, pero eventualmente se lastimó una persona en el show y me invitaron a participar una semana, y esa semana se convirtió en algo que ya vamos para los cuatro años”, recuerda.

Antes de llegar a las “grandes ligas” del circo, Jerónimo García Cabral había pertenecido a la Selección Juvenil de Gimnasia Olímpica a nivel nacional, pero en 1993 se retiró de esta actividad. Desde entonces continuó trabajando en performances, actividades teatrales, musicales y comerciales de televisión.

“Fue ahí cuando me empecé a clavar en cosas circenses, me encantó, y comencé a comprar DVD’s del Cirque Du Soleil y a entrenar y entrenar y entrenar. En un año logré poner un demo y forcé mi entrada al circo”, explica.

Con 11 certificaciones fitness a nivel internacional, ahora Jerónimo García combina su trabajo en el Cirque Du Soleil con la creación de un programa “para ayudar a la gente a levantar conciencia sobre el mundo fitness, pero de una manera divertida, comprometida y efectiva”, y de ella espera poder proyectarla a nivel nacional.