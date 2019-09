José José era un tipo frágil y fraternal: Alex de la Madrid

Para Alejandro de la Madrid, recordar a José José es traer a su mente a un hombre “con una sensibilidad muy profunda”.

El actor que interpretó al Príncipe de la Canción en su serie biográfica, compartió con El Sol de México su sentir ante el fallecimiento del cantante.

“Obviamente me siento muy triste, me pegó mucho porque tuve la oportunidad de estar muy cerquita de él, de conocer un poquito más a la persona, de que se haya abierto conmigo y me haya contado cosas.

Siento muy profundo que su historia haya terminado de esa forma, pero estoy seguro que está descansando en paz”, comentó el histirón en entrevista telefónica.

De la Madrid recordó que cuando se acercó con José José para poder personificarlo en pantalla, pudo percibir que se trataba de “un tipo muy frágil que aunque no lo aparentaba lo era; era muy cariñoso y fraternal. Conocerlo definitivamente cambió la perspectiva que tenía, pues me di cuenta que era una persona con historias por contar, con miles de anécdotas, experiencias, vivió miles de etapas”.

El actor dijo José José le pidió varios favores a la hora de interpretarlo en la serie que ahora puede verse en Netflix. “No quería que fuera un personaje de ficción que pareciera una burla. Me recomendó cómo tratar la voz cuando empezó a tener problemas con ella, me decía que hacía el mismo uso de la mano que él. Fue un trabajo en conjunto muy entrañable, tuvimos una cercanía muy bonita”, aseguró.

Incluso recuerda que después de la serie, el intérprete le agradeció su trabajo: “Me quedo con el recuerdo de que me haya buscado para darme las gracias, felicitarme y decirme muchas cosas más”.

Alex de la Madrid dice que el legado de José José quedará marcado por su música y su voz, pero también por su amor al escenario “Es parte de la idiosincrasia de nuestro país porque vivió demasiadas etapas y nosotros con él, tenía una pasión muy fuerte por lo que hacía”, finalizó.