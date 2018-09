Kuno Becker promueve iniciativa para héroes y víctimas de los sismos

La noche del pasado miércoles se presentó en el Castillo de Chapultepec la película El día de la unión, estelarizada, producida y dirigida por Kuno Becker, quien expresó que se debe de institucionalizar el 19 de septiembre como día oficial en memoria de las personas que murieron en los sismos de 1985 y el 2017, así como enaltecer el trabajo de rescatistas y sociedad que trabajaron en conjunto para salvar a víctimas bajo los escombros.

“Hoy vienen y me preguntan de tonterías, mejor demos ese espacio para sentirnos orgullosos sobre lo que los mexicanos hemos hecho en estas fechas memorables, debemos de recordar cada 19 de septiembre a los héroes y a las víctimas de estos sismos”, expresó.

Entrevistado previo a la proyección de su película ante invitados especiales, como parte de la Gala Memorial en el Castillo de Chapultepec como parte del 74 aniversario del Museo Nacional de Historia de Chapultepec, el cineasta y actor comentó que su molestia se derivó de un evento previo al que asistió, pero no quiso mencionar cuál fue.

“Pensé que iban a hablar de lo que ya se ha hecho, de resultados concretos pero no fue así, siempre empañan las cosas buenas, como ejemplo estaba junto a una persona que encabezó la construcción de casas, otros comentaron que apoyaron con materiales, comida y cosas para los damnificados y al final no se habló nada de eso, siempre ensucian estos eventos con palabrerías pero no enaltecen la labor de quienes sí ayudan”, expresó visiblemente molesto.

“Hablaron de lo que se va a hacer, de lo que se promete, del vamos a lograr y de que nosotros no les vamos a fallar. Me duele mucho ver a un México en el que se platica mucho y se hace poco. El día de hoy, muchas personas siguen en la calle, sin techo. ¿Dónde está el dinero que se donó?”, preguntó.

También anunció que se propuso una iniciativa con el diputado Iván Pérez Negrete para rescatar los resultados positivos, “se firmó lo que será la primera parte para que el 19 de septiembre sea un día oficial, se busca incitar a la reflexión acerca de los dos 19 de septiembre que han sido catastróficos para el país.

“Que sea un día de paro nacional, que sea un día para reflexionar acerca de lo que pasó. Es una idea loca que se me ocurrió porque no es posible que los 19 pasen así nada más como 19, porque los 19 de septiembre nos marcaron demasiado como mexicanos”.

Ante las críticas respecto a su película, Becker expresó que la intención de filmarla era para levantar el patriotismo entre los mexicanos “ésta película es importante para curar a este país”, concluyó.