La Arrolladora Banda El Limón enciende el cielo en el Festival Arre

La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho ofreció un show lleno de pirotecnia, y muchas canciones dolidas, que le sacaron las lágrimas a unos cuantos.

Sin embargo, en algunas partes del show el audio se escuchaba bajo en la zona central del lugar, pero eso no impidió que los oresentes cantaran al ritmo de temas como "Cuéntame", "El ruido de tus zapato" y "Siempre estás tú".

Minutos antes, Alicia Villarreal engalanó el escenario Tecate Original. "Bienvenidos a esta primera edición del Festival Arre, estamos haciendo historia esta noche", expresó la artista.

Al inicio de su show, la cantante experimentó algunas fallas técnicas, pero no dejó que eso arruinara su ánimo, y siguió su repertorio con temas como"Sentimientos", "Hasta mañana", "Insensible a ti", "Fallaste corazón", "Te aprovechas", "Ay papasito".

El grupo Caballo Dorado hizo bailarba las decenas de personas que se dieron cita en el escenario Little Caesars. Entre la multitud únicamente se veían los sombreros moviéndose de un lado a otro, en perfecta sincronía.

El momento cumbre fue cuando sonó su éxito "Payaso de rodeo", durante el cual incluso quienes no se habían animado a bailar, se sumaron a la coreografía. No faltaron un par de choques y atropellos, causado por la rapidez de los pasos finales, pero eso no hizo más que aumentar la alegría de la gente.