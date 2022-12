La guerra de las bestias comienza: lanzan primer tráiler de Transformers: Rise of the Beasts

Transformers es una de las franquicias favoritas de los fanáticos de los años 90 y después de varias películas con Michael Bay como director, llega un reinicio completo que busca convertirse en una nueva trilogía.

Y es que ya tenemos el primer avance de Transformers: Rise of the Beasts, una nueva película que para los conocedores de la serie, trae a la pantalla grande a los héroes de Beast Wars, además de personajes icónicos como Optimus Prime y Bumblebee.

Además de continuar los nuevos eventos de la guerra entre los Autobots y los Decepticons, Rise of the Beasts traerá nuevas facciones a la franquicia de este live action.

Este nuevo tráiler nos cuenta la historia en torno a los Maximals y Predacons, subfacciones de los principales ejércitos de Transformers que pueden convertirse en gigantescos animales metálicos. Los dos grupos lucharán entre sí en diversas partes del mundo en batallas épicas y llenas de acción.

Rise of the Beasts explorará los orígenes del equipo Autobots en la Tierra, explicando por qué Optimus Prime está tan decidido a proteger al planeta Tierra. Además, se ha dado a conocer que el largometraje presentará a los Terrorcons, un grupo de Decepticons capaces de transformarse en monstruos de pesadilla y causar muchos problemas a los humanos.

Dirigida por Steven Caple Jr. a partir de un guion de Joby Harold y James Vanderbilt, Transformers: Rise of the Beasts está protagonizada por Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez y Tobe Nwigwe. Peter Cullen volverá a dar voz a Optimus Prime, mientras que Ron Perlman fue elegido para dar voz a Optimus Primal, el líder de los Maximals.

Michael Bay, quien dirigió las primeras cinco producciones de la franquicia de acción en vivo, producirá únicamente este proyecto bajo su productora Bay Films.