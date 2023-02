La serie El colapso lleva a sus protagonistas a situaciones fuera de control

“Desafortunadamente es más fácil plantear estos escenarios, que tratar de cambiar un sistema. Se habla mucho del fin del mundo, es más fácil pensar en un sistema que colapsa, que realmente hacer los cambios necesarios, por eso la tendencia a este tipo de narrativas”, reconoce el actor Krystian Ferrer, quien protagoniza El asilo, uno de los ocho episodios de El colapso, serie estreno en ViX+.

Krystian interpreta al joven cuidador de un asilo de ancianos a punto de colapsar, abandonado y cercado por la violencia exterior, que tendrá que enfrentar la disyuntiva entre salvarse a sí mismo o seguir asistiendo a los ancianos.“Fue muy complicado abordar el personaje, ponerme en su situación y no simplificarlo, tratar de entrar en dimensiones que a lo mejor son un poco incómodas, tocar estos temas es muy complejo, la reflexión más fuerte que me queda es que el colapso te va a convertir en un ser humano que probablemente no quieres ser”, admite el actor.

Ianis Guerrero y Krystian Ferrer actúan en laminiserie El colapso, que estrena Vix+

Para Ianis Guerrero, quien actúa en el capítulo El avión, involucrarse en una serie distópica le atrajo “porque veníamos saliendo de una situación del covid, que replanteó por completo muchas cosas que dábamos por hecho. Salir a la calle, abrazar a tu familia se volvió peligroso, imposible, me hizo recordar la fragilidad del mundo en el que vivimos, me pareció un proyecto interesantísimo”.

Escasez de alimento o combustible, violencia, deterioro ambiental, crisis financiera, o el éxodo citadino a un pueblo lejano, son los temas que aborda El colapso, dirigida por Julián de Tavira, Carlos Lenin y José Manuel Cravioto, filmada en un plano secuencia que, dice Ianis Guerrero, “permite contar una historia sin mostrar otras cosas”. La serie ya se puede ver en Vix+.