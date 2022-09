Las Vegas: Mexicanos arman la fiesta todo el mes de septiembre

Los mexicanos que viven en distintas partes del mundo conmemoran a distancia el Día de la Independencia, saben cómo evocar sus raíces y sentirse cerca, por eso, incluyen en el festejo un elemento clave, la música.



Aunque la comida está implícita, pero sin música, no hay fiesta y uno de los grandes ejemplos, que convoca a miles es lo que sucede en Las Vegas. Aquí además se conjuga el mes de la de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Si tienes curiosidad de saber qué atractivos musicales habrá en este contexto, o planeas viajar a este fascinante destino estadounidense, te compartimos la agenda de conciertos para el mes. ¡Toma nota!

CARTELERA MUSICAL DE LAS VEGAS

-El Grupo Firme. Hará una parada en Las Vegas como parte de su primera gira de estadios en Estados Unidos, “Enfiestados y Amanecidos

Cuándo y dónde.

En Allegiant Stadium, el jueves 15 de septiembre.

-Alejandro Fernández. Ya casi es una tradición en esta época del año, un espectáculo que vivir por lo menos una vez en la vida. El show es Amor y Patria y tiene como invitado especial al cantante, Alex Fernández.

Cuándo y dónde

En el MGM Grand Garden Arena del MGM Grand Hotel & Casino, el jueves 15 y el sábado 17 de septiembre.

-Carlos Santana. Un residente famoso de Las Vegas y el mundo; retoma fechas para sorprender con sus acordes.

Cuándo y dónde

En el House of Blues Las Vegas en el Mandalay Bay Resort & Casino. Será el 14, 16 y 18 de septiembre.

-Matute. Hace parada en Las Vegas con su gira mundial Quinceañera.

Cuándo y dónde

En Mandalay Bay Beach, de Mandalay Bay Resort & Casino. El 16 de septiembre.

-Gloria Trevi. Llegará al destino con Isla Divina.

Cuándo y dónde

En el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort & Casino. El 16 de septiembre.

-Mr. Worldwide, Pitbull. Para no parar de bailar en su gira Can't Stop Us Now.

Cuándo y dónde

En Zappos Theater en Miracle Mile Shops, Planet Hollywood Resort & Casino. El 16 y 17 de septiembre.

-Enrique Iglesias. Hará vibrar con su repertorio el Resorts World Theatre.

Cuándo y dónde

En el Resorts World Las Vegas, el 16 y el 17 de septiembre.

- Pancho Barraza. El cantautor hará presencia en The Theater.

Cuándo y dónde

En Virgin Hotels Las Vegas, el 16 de septiembre.

- EMMANUEL. Para cantar recio sus canciones de pop latino a propósito de la gira Toda La Vida.

Cuándo y dónde

En The Colosseum en Caesars Palace, el 17 de septiembre.

-Los Ángeles Azules. Le ponen ritmo cumbia a la fecha con su gira De Iztapalapa Para El Mundo.

Cuándo y dónde

En el Michelob ULTRA Arena, en el Mandalay Bay Resort & Casino. El 17 de septiembre.

-Bronco. Desde Apodaca, el grupo mexicano soltará los caballos a galope ritmico.

Cuándo y dónde

En Elm The Theater en Virgin Hotels, el 17 de septiembre.

- Banda MS y Edén Muñoz le ponen emoción al doble con el concierto, Gracias a Ti.

Cuándo y dónde

Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort & Casino, domingo 18 de septiembre.

- Christian Nodal. La música regional mexicano corre a cargo de este cantante en el escenario del MGM Grand Garden Arena.

Cuándo y dónde

En MGM Grand Hotel & Casino, el 18 de septiembre.

¡Qué no paren las risas!

-Habrá Festival de Comedia en el MGM Grand Garden Arena; participan Franco Escamilla, La Cotorrisa, La India Yuridia, Mike Salazar, Teo González y Rogelio Ramos.

Cuándo y dónde

El MGM Grand Hotel & Casino, el 16 de septiembre.

La acción más esperada

-Uno de los destacados para el fin de semana del Grito es la pelea del Canelo Álvarez frente a Gennady Golovkin en un encuentro inolvidable que cerrará la trilogía en el T-Mobile Arena el sábado 17 de septiembre.

Para saber



-La Noche Mexicana en Las Vegas también conocida como "El Grito"

