Lola Cortés analiza propuestas laborales tanto de Televisa como de TV Azteca

Lola Cortés con 40 años de carrera artística, es un referente en los realities musicales en México. De ahí, que en este 2018, tanto Televisa con La Voz y La Voz Kids, a estrenarse el 14 de octubre, como TV Azteca con La Academia, que llega a la pantalla el 8 de julio, buscan contratarla para que sea coach o juez, respectivamente, de de dichos programas de televisión.



“Sí, sí ha habido un acercamiento por parte de las dos televisoras para poder hacer alguno de los dos realities”, confirmó la esbelta cantante, actriz y bailarina.

“Todavía no hemos firmado absolutamente nada con ninguna de las televisoras, todavía no hemos decidido con cual nos vamos”, ahondó en la entrevista con Organización Editorial Mexicana, durante el lanzamiento de su concierto Las Cortés 40 años a realizarse en El Cuevón Escenaria, el próximo sábado 23.

Al hacer una reflexión añadió, “así que todo lo que se diga, mientras que no salga de mi boca, no es cierto” y explicó que “muchas veces se ha hablado y se dicen muchas cosas, generalmente se dicen cosas inciertas. Qué Lola va a encarnar a Silvia Pinal, en su bio serie, o en la de Lupita D’Alessio, también me aventaron para todos los programas y no hice ninguno”.

Así, confirma que tiene las dos ofertas de las televisora y aún no se decide en cual reality participar, y adelantó, “también estoy de estreno con la obra La mil amores, donde va Paco Lalas y Laura Luz. Seguimos en las producciones musicales”.