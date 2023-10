Lucero regresa a la televisión en la piel de La Caponera

Guarda un puñal en el liguero, canta en los palenques y camina por el pueblo segura, altiva, desafiando a todo aquel que intente tomar ventaja de ella, esa es La Caponera, el personaje con el que Lucero vuelve a la televisión después de 10 años.

El gallo de oro, inspirada en el libro homónimo de Juan Rulfo es una serie de 10 capítulos, un proyecto diferente a las telenovelas que ha hecho a lo largo de su carrera.

“Yo conocía el libro, pero lo volví a leer para recordar de que va la historia y justamente una de las dudas que tenía es que La Caponera era un personaje fuerte, muy increíble, pero tal vez no tenía tanta presencia en la historia como yo quería, por eso para esta versión, ella cobra más fuerza, tiene mayor presencia, es un personaje protagónico en esta historia”, dice Lucero en entrevista con El Sol de México.

Lucha Villa en la película El gallo de oro (1964) y Blanca Guerra en el filme El imperio de la fortuna (1986) ya habían interpretado este personaje, pero la historia que desarrolló el productor Carlos Bardasano no tiene mucha relación con estos proyectos.

“No quiero nunca copiar los personajes que han hecho otras actrices, yo quise hacer mi propia versión y creo que se logró, no se parece este personaje a otras, cambia hasta en su forma de vestir, es una mujer diferente”, señala.

La cantante y actriz explica que este proyecto llegó a su vida en un momento en que se siente una mujer plena, satisfecha y con mucha madurez.

“Es un momento de mucha plenitud, satisfacción, de orgullo personal y profesional de todo lo que he ido logrando en esta carrera, de las cosas que he ido sembrando y es hora de cosechar y saber que llega a mis manos un nuevo proyecto de actuación, me emociona y alegra mucho, entonces vale la pena el sacrificio, la tenacidad, la disciplina, el esfuerzo que van de la mano de la suerte y que sin eso la suerte no tiene sustento”, afirmó la cantante en entrevista.

“Me siento muy completa, con la oportunidad de hacer lo que tengo ganas de hacer, disfruto cada día más las oportunidades porque la vida se pasa mucho más rápido”, agregó.

En la historia, la artista da vida a Bernarda Cutiño “La Caponera”, una mujer con suerte, que se desarrolla como cantante de palenques.

Su último melodrama en México fue Por ella soy Eva, en 2012, mientras que en Brasil tuvo un crédito cuatro años más tarde en el proyecto Carinha de Anjo.

UNA MUJER MUY DIFERENTE

La serie narra la historia de Bernarda Cutiño “La Caponera”, una mujer que canta en distintos palenques, que parece es el amuleto de la suerte de Dionisio. | Foto: Froylan Escobar / El Sol de México



La serie llega en un momento clave para Lucero, en el que disfruta de un éxito como cantante de género ranchero y con menos compromisos como madre.

“La Caponera es una mujer muy diferente a mí, tiene una fuerza que me regresó histriónicamente a un nivel que yo tenía muchas ganas de hacer, porque después de haber hecho tantos proyectos icónicos en la televisión con personajes tan padres, yo no podía hacer cualquiera, de pronto me doy cuenta que el personaje canta canciones mexicanas que toda la vida he amado.

“La caponera parte de una historia muy mágica y muy particular, una mujer muy adelantada a su época, que tiene una visión diferente de las mujeres de esos años, que acostumbraban a casarse a los 18 años, tenían 7 hijos y vivían atadas a un hombre que quizás no querían mucho. Ella lucha por seguir siendo libre, por no sentirse atada a nada ni a nadie, por eso ella canta, para estar como un ave que vuela, no busca fama, éxito, no tiene ese tipo de ambición, sus ambiciones son diferentes y ella sueña con ser aplaudida”, expresó la intérprete.

La trama también cuenta la historia de Dionisio Pinzón (José Ron), un hombre que recibe un gallo lastimado de una de sus alas. Recuperado el animal, él se convierte en un gallero que triunfa siempre en los palenques.

“Es un personaje muy especial para mí sobre todo por lo que representa, es muy complejo, esta parte de sus traumas de que la gente no lo puede tocar, la forma que tiene de hablar, de caminar; sin duda es un personaje que la vida ha golpeado de una manera brutal con todo lo que ha pasado y que aún así sigue para adelante, lucha y se quiere levantar y al final encuentra la seguridad con el gallo.

“Le empieza a dar cierta riqueza económica y una seguridad y este personaje cambia, tiene muchos matices. Para mí fue un proyecto redondo, con vestuarios de época, desarrollándose en los años 50 con palenques, peleas de gallos, juego de cartas, es una propuesta muy entretenida”, comentó Ron.

Las grabaciones se llevaron a cabo en locaciones de Hidalgo y San Luis Potosí y se extendieron por 20 semanas. El Gallo de Oro estará disponible el 20 de octubre a través de Vix.