Malcolm podría regresar: Bryan Cranston trabaja en el guión de un nuevo proyecto

La serie Malcolm el de enmedio, que lanzó su primer episodio hace 23 años y tuvo un total de siete temporadas, podría regresar a la pantalla chica, según informó Bryan Cranston.

Dicho show finalizó sus grabaciones en mayo de 2006 y cuenta la historia de Malcolm, protagonizado por el actor estadounidense Frankie Muñiz, quien durante toda la serie detalla la relación que tiene con su familia y amigos en un formato muy distinto al que se acostumbraba al inicio de los 2000, pues en éste se dirige completamente al espectador.

Fue durante el programa “Watch what happens” que Bryan Cranston, quien hace el papel de Hal, el padre de Malcolm, aseguró, que es muy probable que el show pueda salir a la luz nuevamente en forma de serie o una película.

“Sí, diría que la escala del uno al diez diría un ocho, que haremos una película de reunión o un show o algo así", dijo.

Del mismo modo, aseguró que ha estado trabajando con Frankie Muniz, protagonista de la serie, en "conceptos de tramas, de historias y cosas así".

Anteriormente, durante una entrevista a Fox News, Muniz aseguró que está de acuerdo en que la serie regrese ya sea a la pantalla chica o en forma de película y desde ese momento confirmó que Cranston ya se encontraba realizando un guión.

"Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que de algún modo está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Yo estaría cien por ciento de acuerdo. Pero no sé, veremos qué pasa”, djo.

Del mismo modo, aseguró que difruta mucho ver con su familia los 151 capítulos de la serie, y que si él no actuara en ella, definitivamente sería un gran fan.

“Realmente no vi el show cuando estaba en emisión, pero desde entonces lo he visto con mi esposa, los 151 episodios, y me di cuenta: ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’. Puedo separarme de haber estado en él y verlo hoy como un fanático”, dijo.

Malcolm el de enmedio fue un éxito en Latinoamérica, en México el show se ha transmitido desde 2022 hasta la fecha.