Mamá de Gala Montes reacciona por entrevista con Yordi Rosado: es una malagradecida

La polémica familiar continúa entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, esto luego de que la joven actriz habló de la relación entre ambas en una entrevista con Yordi Rosado el domingo pasado.

La exparticipante de La Casa de los Famosos habló sobre las diferencias que han tenido en temas de dinero, así como el intento de Crista de acercarse a ella en la final del reality show, situación que la desconcertó.

La intérprete de “Tacara” dijo que aceptó el abrazo de su mamá pues creyó que esta había cambiado, sin embargo, reveló que mientras ella estuvo en el programa televisivo, presuntamente Crista le robó dinero y recordó, además, queen el pasado ya había intentado extorsionarla.

Gossip Gala Montes se reconcilia con su mamá en La Casa de los Famosos México

“Dije, chance y ya cambió. Me dio el abrazo, pero no había visto el circo que había armado. De verdad, pobre señora ridícula. La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto, pero yo entendía, ya no vas a pasar por encima de mí y me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”, expresó la cantante.

#lcdlf #lacasadelosfamosos ♬ sonido original - La casa de los famosos México @carlitrospatin0 Gala en la entrevista con Yordi, no ha vuelto a ver a su mamá por rat3ra y mentirosa #galamontes

Crista Montes reacciona a las declaraciones de Gala

Crista Montes realizó un video en vivo en su cuenta de TikTok para lamentar las declaraciones de Gala y aseguró que todo lo dicho por la famosa fue relatado a su conveniencia.

“No sé qué acciones tomar, no sé qué voy a hacer. Nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale”, expresó.

La madre de Gala dijo que su hija era una malagradecida, pues durante su estancia en La Casa de Los Famosos, ella le llevó una sorpresa, en cambio, la actriz habló mal de ella con sus compañeros de reality.

#polemica ♬ sonido original - lacomadritaof_ @lacomadritaof_ Crista Montes ya respondió a la entrevista de Gala Montes con Yordi. 😳😱🔥 Dice que Gala es una malagradecida @Gala montes @🧿CRISTA #fyp

“Me hace quedar mal y no se vale porque ya lo había pensado yo también, ahora que entró a la La Casa de los Famosos y dijo que estaba educada por satán, que poca abuela tiene de decir eso, y lo voy a decir porque yo no sé qué va a hacer con su psicóloga. Qué malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, agregó Crista.