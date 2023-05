María José presenta a su nuevo "bebé"

María José tiene un nuevo "bebé", se trata de su gira "Libertad", la cual presentó esta noche en el Auditorio Nacional, con un lleno total. La cantante empezó su setlist con temas como "La ocasión para amarnos" y "Arrepentida y sola" y "La falda".

"Está muy increíble y emocionante estar una vez más en este Auditorio Nacional, que alguna vez hice hace muchos años también en mayo. Y ahora lo volvemos a hacer con una nueva gira", dijo la artista.

"Libertad es un disco inesperado, y así de inesperada es la libertad de tu vida. Los invito a que todos tratemos de ser libres", agregó, mientras se preparaba para cantar "Adelante corazón".

De repente, la artista vislumbró entre el público un letrero donde se leía "Hoy es mi cumpleaños y como regalo vine a verte", que le pertenecía a una pequeña de diez años. La niña subió al escenario para recibir un abrazo de la cantante, y tomarse una foto.

Un par de filas atrás se encontraba otro letrero, escrito por una mujer que le pedía a La Josa regalarle un beso a su ex esposo. "¿O vale mucho la pena y por eso me lo estás echando, o no vale nada la pena?", preguntó a manera de broma. El joven finalmente logró abrirse paso entre la multitud, y llegó hasta el escenario para recibir un beso en el cachete.

Después de convivir con los fans que se encontraban en el lugar, pidió a las mujeres hacer una videollamada a su pareja. Al azar tomó el celular de una de ellas, y comenzó a conversar con su esposo, quien ya se encontraba en la línea.

"¿Estás en tu casa? No te vayas, porque te voy a dedicar una canción", le dijo María José, antes de cantarle "Habito de ti". La comunicación se mantuvo durante toda la canción, proyectando la imagen del hombre en las pantallas del recinto.

El show siguió con temas como "Evidencias", "Te bese", "Lo que tenías conmigo", "Ya no me acuerdo más de ti", "Acaríciame" y "Él era perfecto".

La convivencia con sus fans no había terminado, y mientras sonaba "Un nuevo amor", María José descendió del escenario para tomarse fotos con los que se encontraban en las filas de hasta adelante, e incluso agarró en sus manos algunos celulares para tomarse selfies.

Antes de finalizar, ejecutivos de su empresa disquera le dieron un reconocimiento por haber vendido un millón de boletos con su tour anterior, el cual tuvo 700 presentaciones. Y para seguir consintiendo a su público, La Josa lanzó dos playeras autografiadas hacia la audiencia.

"Muchas gracias por ser los padrinos de esta gira", dijo la cantante, antes de despedirse con "No soy una señora" y "Prefiero ser su amante".