Mario Bautista inyecta fuerza y esperanza con su nuevo tema

Durante casi una década, Mario Bautista se ha enfrentado a diferentes obstáculos en su carrera. En un inicio luchó por demostrar su talento a aquellos que no creían en él y recientemente fue señalado de supuesto abuso sexual hacia unas jóvenes, una de ellas menor de edad; de las cuales el artista salió exento.

Pero lejos de debilitarlo, estas pruebas de la vida, como él las cataloga, son herramientas que lo fortalecen día con día. Inspirado por los momentos en los que se ha sentido más vulnerable, el joven de 26 años escribió el tema “Cabrón yo puedo”, con el que promueve un mensaje de esperanza, de creer en sí mismos y luchar duro para conseguir todo aquello que se propongan.

“Muchas veces nos hace falta recordar lo fuerte que somos, la vida nos presenta obstáculos y te pones a pensar: ‘esto se pone difícil o no está saliendo como yo quisiera que pasara’, pero tenemos que aprender la lección; hay que pensar: ‘Cabrón, yo puedo’ y seguir adelante. Es importante recordarnos que todos podemos, a pesar de las circunstancias que se presenten en la vida, al final por algo están, ya sea para hacernos crecer o evolucionar.

“Este mensaje me lo escribí a mí, sea lo que sea, digan lo que digan (de él), aún estamos aquí y muy agradecidos. Todos somos lo mismo, somos humanos creciendo, desarrollándonos que nos pasan cosas buenas o malas, pero así nos pasa a todos, sin importar clase social o algún otro aspecto, es el hecho de pensar que, al final del día, no me voy a mal vibrar, ni quedarme en el papel de víctima. En ocasiones nos deslindamos de nuestra responsabilidad y echamos la culpa a algo externo, es mejor enfocarte en ti, cuidarte a ti y cuidar a los tuyos”, afirmó Bautista en entrevista.

El sencillo ya disponible en plataformas, el cual es una fusión de ritmos y sonidos entre el género regional, pop y trap, nació en un campamento de composición en casa del influencer junto al compositor Keityn y los productores Yera y Konstantin.

El videoclip aborda cinco historias diferentes de superación como el de un futbolista que pierde una de sus piernas, una persona trans que experimenta el amor en su máxima expresión, un niño que sufre bullying en la escuela y una boxeadora que se enfrenta a un entorno predominado por hombres.

Una historia peculiar que también se refleja es la de Mario Bautista que, desde pequeño, ha estado siguiendo su sueño y día a día continúa luchando por hacerlo realidad.

En la parte visual, el color morado, favorito del cantante, se hace presente en cada una de las historias al encontrar ese poder de lucha, de aferrarse a conseguir sus sueños, indicó Bautista.

“Al final del día, si crees que puedes y te enfocas en lograr tu meta, con el paso del tiempo y si te aplicas, lo consigues. Todos lo sabemos, pero a veces no estar organizados o planeando o nos gana la flojera, nos trunca ese sueño; para llegar a ese objetivo debemos de empezar a implementar en el día ese cambio físico y mental de: ‘sí puedo no nos hemos rendido y estamos presentes’.

“Esta canción me ha cambiado la vida, es un reflejo de las veces en que cualquier situación me miro al espejo y me digo: ‘tú puedes, esto te lo manda Dios porque es un camino que tienes que recorrer. Si me muero mañana ya se quedaron varias joyitas por ahí como ‘Brindo’ o ‘Cabrón yo puedo’, sostuvo.

Bautista dijo sentirse en el mejor momento de su vida tanto profesional como personal. Confesó que, al inicio, la influencia de otros productores, sus amigos o familia determinaban su estilo y criterio para crear música, caso contrario al de ahora.

Finalmente, el artista continuará con su Chido Tour, el 29 de octubre en Guadalajara, en noviembre en Mérida, Cancún y Acapulco; espera presentarse en Chile, Colombia y otros lugares de México.

Además de la música y el contenido que genera para redes sociales, Mario Bautista tiene una visión empresarial; es por ello que a finales de octubre lanzará una tarjeta de débito en colaboración con Broxel y MasterCard.

La tarjeta cuenta con el logo oficial del cantante, así como el símbolo de una serpiente; su objetivo, dijo, es multiplicar la buena vibra.

“En el comercial que comenzará a transmitirse está un señor en el súper que agarra leche y ve que ya no le alcanza, llega una niña, saca su tarjeta y dice: ‘yo lo invito’; eso es multiplicando la buena vibra.

“Esta niña también ve un perrito en la calle, se mete al súper y le compra croquetas; se trata de hacer buenas acciones sumar y apoyar, multiplicar, con buena vibra. Me siento agradecido y feliz de cerrar el año con excelentes proyectos como este”, aseveró.