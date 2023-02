Muere Leiji Matsumoto, el creador de manga que dirigió Interstella 5555 de Daft Punk

El artista japonés Leiji Matsumoto, autor de mangas como "Pirata Espacial Capitán Harlock" o "Space Battleship Yamato", murió a los 85 años, así lo dio a conocer su hija Makiko Matsumoto y su representante.

Matsumoto falleció el pasado 13 de febrero en un hospital de Tokio, según un comunicado publicado en las redes sociales del mangaka.

"El mangaka Leiji Matsumoto emprendió un viaje al mar de las estrellas el 13 de febrero de 2023. (...) Él siempre decía: 'Volveremos a encontrarnos en ese lugar en el que las ruedas del tiempo se cruzan'. Nosotros creemos en esas palabras y esperamos que llegue ese día", escribió Makiko en el anuncio del fallecimiento.

Matsumoto y Daft Punk en Interstella 5555

Leiji Matsumoto aportó una grandiosa animación y dirección en el largometraje Interstella 5555 de Daft Punk.

Los Dj's franceses eran fans del trabajo del mangaka japonés, incluso, hay una entrevista en YouTube en donde hablan de su alegría por colaborar con él ,a inicios de los años 2000.

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem fue la interpretación audiovisual que formó parte del álbum Discovery, el segundo álbum de estudio del dúo.

En 2003, la película con las ilustraciones de Leiji Matsumoto, Kazuhisa Takenouchi y Cédric Hervet dieron vida a las canciones de Discovery: “Harder, better, faster, stronger”, “Digital love” y “One more time” se convirtieron en los episodios de la historia de una banda de pop interestelar.

El ilustrador japonés descubrió su pasión desde los 6 años

Matsumoto comenzó a dibujar cuando tenía seis años y su encuentro a la edad de nueve años con la obra "Shin Takarajima" (La nueva isla del tesoro) del artista Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno, le hizo descubrir su vocación como mangaka.

A los 16 años debutó con "Mitsubachi no boken" (Las aventuras de la abeja), publicado en la revista "Manga Shonen" tras ganar un premio organizado por la editorial de la misma.

Entre sus obras más representativas están "Space Battleship Yamato" o "Capitán Harlock", cuyo rico universo derivaría en trabajos que incluyen "Galaxy Express 999" o "Queen Emeraldas".

En 2001, Matsumoto recibió la Medalla con cinta morada del gobierno japonés por sus contribuciones al desarrollo y sus logros artísticos.

En 2010 se le otorgó la Cinta con Rayos Dorados con Escarapela de la Orden del Tesoro Sagrado nipona.

El autor japonés también fue condecorado en 2012 con la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno de Francia.

Artistas se despidieron de Matsumoto con homenajes

La cantante japonesa Sarah Inlainn subió a YouTube un vídeo completo de un cover en vivo de la canción Sayonara, el tema de la película Goodbye Galaxy Express 999.

El artista francés Jérôme Alquié publicó en Facebook, un dibujo en honor al artista japonés, además, recordó cuando se reunieron en 2019 y reveló la admiración que sentía por él, ya que era un hombre sencillo detrás de un artista talentoso.

"El Maestro Matsumoto se ha unido a las estrellas. Algunos artistas son modelos, ídolos, personas que nos hacen soñar, personas con gran corazón, habiendo vivido vidas increíblemente ricas, nobles, llenas de humildad... y mucho talento", escribió.

Con información de EFE