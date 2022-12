Estas son seis películas navideñas para ver con tu familia en streaming

La Navidad ya está aquí y en esta temporada nada mejor que disfrutar de los tuyos, sin embargo, estos días de descanso (para algunos) no serían lo mismo sin uno de esos clásicos cinematográficos que nos acompañan diciembre tras diciembre.

Por tal motivo, en estas fiestas decembrinas no puede faltar nuestra recomendación de películas navideñas que puedes encontrar en las diferentes plataformas de streaming como: Netflix, Amazon Prime Video, HBO o Disney +, entre otras, con cine para todo tipo de gustos, públicos y edades, mismas que puedes gozar al lado de tu familia, sobre todo el 25 de diciembre, un día después de la gran celebración.

Navidad de golpe

La lista la empezamos con este título que marcó el regreso de la famosa actriz Lindsay Lohan a la pantalla grande, luego de varios años de ausencia. La historia se centra en una heredera que sufre amnesia tras un accidente de esquí y que queda al cuidado del dueño de un alojamiento y su hija: “Tras perder la memoria esquiando, una heredera mimada termina al cuidado de un viudo desafortunado y su hija en los días previos a la Navidad”, se lee la sinopsis.

¿Dónde verla?: Netflix.

Mi pobre angelito

Una de las películas clásicas de esta temporada, sin duda alguna es esta protagonizada por los actores Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern y Catherine O’Hara, misma que hace referente del cine de la década de los años 2000. La cinta muestra la historia de Kevin, un niño de ocho años, quien vive con su familia en Chicago, pero tienen planeado un viaje a Francia, el cual resulta mal, ya que él termina quedándose solo en casa, viviendo aventuras inesperadas.

¿Dónde verla?: Disney +.

Milagro en la calle 34

Estrenada en 1947, este clásico es otro de los imperdibles de la Navidad. La historia cuenta cómo Kris Kringle le enseña el significado de la Navidad a la pequeña Susan desde su identidad como el verdadero Santa Claus. La versión más actual fue la lanzada en 1994 y protagonizada por Mara Wilson.

¿Dónde verla?: Disney Plus.

El origen de los guardianes

Los guardianes son un grupo de superhéroes inmortales con extraordinarios poderes que, cuando un espíritu maligno llamado Sombra se propone inundar de miedo los corazones de los niños de todo el mundo, ellos se unen por primera vez para plantarle cara y defender al mundo de su temido enemigo. ‘El origen de los guardianes’ es una película dirigida por Peter Ramsey y producida por Guillermo del Toro.

Jingle Jangle: Una mágica navidad

Lanzada en noviembre del 2020, esta película se desarrolla en el vibrante pueblo de Cobbleton, donde el juguetero Jeronicus Jangle es una leyenda por sus asombrosos inventos, sin embargo, cuando su querido aprendiz lo traiciona y roba su más preciada creación, sólo su aventurera nieta y un invento casi olvidado podrán devolverle la sonrisa y regresar la magia al pueblo.

¿Dónde verla?: Netflix.

El Grinch

Finalmente, para aquellos que no les gusta mucho la Navidad, nada mejor que esta desquiciada adaptación a la gran pantalla del libro infantil 'How the Grinch Stole Christmas', escrito por el Dr. Seuss y publicado en 1957, mismo que no sólo nos ofrece uno de los divertimentos navideños más peculiares de esta lista; además, nos regala una interpretación pasadísima de vueltas cortesía de Jim Carrey.

¿Dónde verla?: Amazon.

Así que si quieres pasar la tarde tranquilo este 25 de diciembre, checa nuestras recomendaciones y pásala divertido con tu familia o amigos.

Nota publicada en El Sol de Puebla