Omar Fierro estrenará nuevo programa de Unicable en 2024

Omar Fierro, actor y conductor de televisión incursionará en la televisión restringida; ya tiene un nuevo programa de Unicable, que se lanzará en 2024, no obstante, continuará en Como dice el dicho, que entra en la temporada 14 a partir del 15 de enero próximo.

El artista cierra el 2023 con buenos augurios de salud “por fin pude hacerme la cirugía que requería para un tobillo y ya camino en este punto a la perfección”, informa. Y para el próximo año se enfocará en atender sus problemas de rodilla.

“Tuve un año bendito sea Dios con mucho trabajo, muchas bendiciones, con salud renovada, mucho amor, lo he vivido muy rico”, señaló el actor.

“Me siento muy satisfecho por lo que hecho con mi personaje en Como dice el dicho en los últimos tres años, mi presencia tiene un por qué y para qué en la trama, al lado de don Tomás, el dueño del café El Dicho, que es el gran Sergio Corona. Pedro es como el tío de los muchachos, el sobrino de don Tomás y el abogado de las personas del vecindario que de repente están en apuros jurídicos y legales.

“Más que nada le puedo dar un consejo a las personas que llega en un momento de su vida tiene la forma de encontrar una respuesta, porque no todo son problemas graves, sino situaciones a resolver porque muchas veces nos cegamos y no sabemos por cuál camino seguir y darle una salida positiva”, apuntó.

Omar reconoce que ha recibido ofertas para integrarse a las telenovelas, “pero las he tenido que rechazar porque no tengo tiempo; me hablaron de Amazon, de ViX, de Netflix, pero la verdad no he podido, voy a empezar otro contenido en Unicable que me tiene a tope”.