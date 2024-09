Adrián Marcelo amenaza otra vez a Arath en LCDLF: Te recomiendo que tus hijos no vean la televisión

Como ya se hizo costumbre, después de la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México comenzó la tensión entre los nueve habitantes que permanecen dentro del reality. Uno de los momentos se dio cuando Adrián Marcelo de nueva cuenta amenazó a Arath de la Torre, con "darle un golpe bajo" si se vuelve a posicionar detrás de él.

Luego de que Gomita se convirtiera en la sexta eliminada, Adrián Marcelo lanzó una advertencia a Arath respecto a que el juego entre ambos ya no será amistoso, pues durante el posicionamiento el conductor de “Hoy” habló acerca de la actitud que el conductor regio ha tenido con las mujeres.

"Otras de las razones –por las que quiero que salgas– es porque me da gusto que hayas reflexionado respecto a la posición que tiene la mujer en este momento en el país y que hayas conciliado y que hayas cambiado de opinión en el sentido de atacar o de enfrentarte a una mujer en la manera que lo hiciste –refiriéndose a Gala montes– y es de sabios cambiar de opinión y entiendo que has cambiado ese asunto, pero es momento de las mujeres, nos va a gobernar una mujer (...) es momento de ellas”, concluyó Arath.

Al posicionamiento de Arath se sumó Gala Montes, quien le dijo que en la televisión no se quiere ver a alguien misógino como él.

“Lo último que necesitamos en el mundo del entretenimiento es a personas como tú: narcisistas, intransigentes pero sobre todo machistas, misóginos y que incentivan la violencia contra la mujer”, le dijo Gala Montes.

Sin embargo, esto no fue tomado con "humor" por Adrián Marcelo pues en cuanto tuvo oportunidad amenazó a Arath.

“Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath. Yo sí te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es una amenaza, viene fuerte. Digamos que lo anterior era en modo amistoso, ojalá no lo tomes como amenaza pero lo voy a jugar en ‘very hard’. Hoy me diste luz verde”, dijo el conductor regior.

Además, dijo que su familia debería de ver otro contenido, porque le dará un golpe bajo y no le gustaría que los hijos de Arath lo vean.

"Sobre aviso no hay engaño. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta (...) Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo...”, continuó su amenaza.

Antes estos comentarios, Arath se retiró en silencio al Cuarto Mar donde dijo a sus compañeros que ya quería salir de La Casa de los Famosos.

Team Mar se va si Arath sale del reality por amenaza de Adrián Marcelo

Al llegar con el Cuarto Mar, Arath les dijo que le dieran "chance" porque ya se quería ir. Sin embargo su equipo le dio palabras de apoyo y le pidió que lo piense bien.

"Por favor, no te puedes ir", le dijo Briggitte Bozzo mientras lo abrazaba y lloraba.

"Tu familia va a estar orgullosa si te quedas, tú familia te va a apoyar, pero no va a estar orgullosa si te sales por un pelelazo", dijo Karime.

Además, Briggitte dijo que si él se va todo ella también, lo cual fue apoyado por Karime, quien reiteró que son un equipo.