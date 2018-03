Atropellan a la Bebeshita y ella cuenta cómo pasó el accidente

Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita" reveló a través de sus stories de Instagram que una mujer la atropelló y de inmediato sus fans se preocuparon por ella.

La polémica participante de "Enamorándonos" narró cómo una mujer que checaba su celular mientras iba al volante no se dio cuenta de la modelo y le pasó la llanta sobre su pie.

Salud por ellos que no son tan feos siempre tan ingenuos creen que ligarán 💩👸🏻😎💅🏻💅🏻💅🏻 📷@carlosmdlfoto 💄 @pakohdelgado Una publicación compartida de daniela alexis (@alexissoy) el Mar 14, 2018 at 6:01 PDT

"Mi pie me duele porque una pen#$% me atropelló mi pie y me estoy poniendo hielito porque hay que fijarse para donde manejan yo iba bien y la pen#$% me piso mi pie con su llanta", contó.

Atropellaron a la #Bebeshita 😂 pic.twitter.com/zpAXaswl9s — Celebs Stories (@Psico_Estefany) 17 de marzo de 2018

El accidente no pasó a mayores y ahora la Bebeshita solo se recupera de esta lesión.