¿Bailarina, culpable de la sobredosis de Demi Lovato?

Luego de la sobredosis de Demi Lovato, muchos de sus seguidores culparon a la bailarina Dani Vitale, pues de ella fue la fiesta de cumpleaños tras la cual la cantante sufrió el incidente.

Vitale usó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a los fans de Lovato para deslindarse del accidente y aclarar la situación.

Me importa Demi como todos ustedes. No he dicho nada sobre esta situación hasta ahora porque su recuperación ha sido más importante. No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y lo seguiré estando porque ella significa todo para mí, al igual que a todos ustedes.

Asimismo aseguro que ya hay demasiada negatividad al respecto y que no hay necesidad de más: "No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento. Ya hay demasiada negatividad en este mundo. Sé que todos ustedes se sienten perdidos sin ella en este momento".

Por último, exhortó a sus 'lováticos' a que continúen enviándole amor y cariño a la intérprete de Sober.

"Recuerden que siempre ha sido una comunidad de lováticos que aman. Recuerden que cuando tomen sus teléfonos y comiencen a escribir, todos la queremos más de lo que nunca podríamos poner en palabras. Continúen enviándole su amor durante su vida".

Hasta el momento, la artista se encuentra en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, California recuperándose y se está a la espera de que sea dada de alta.