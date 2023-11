Bellakath confiesa que estuvo a punto de morir: "Me operé toda y perdí mucha sangre"

Bellakath vuelve a dar de qué hablar luego de que estuviera de invitada en el podcast de Juan Frendsa y confesará que estuvo apunto de morir debido a las operaciones que se ha realizado en su cuerpo.

Durante el programa, la cantante confesó que se operó todo el cuerpo y cuando se sometió a tantas cirugías su cuerpo no resistió mucho y perdió mucha sangre hasta el punto de que creer que iba a morir.

"Me operé toda, osea me hice el busto, lipo todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre.

Entonces si ya estuve apunto de ya irme con papá Dios, pero no sé yo creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era hacer perreo, era ser Bellakath, porque todavía no era yo Bellakath cuando me pasó eso", relató la joven.

Incluso, reveló que al igual que en las películas, cuando la gente empieza a desvanecerse, ella también experimentó la misma sensación.

"Pero sí fue algo como complicado porque pues yo te juro que como en las películas, que se te nubla la vista, así yo sentía que ya me iba a ir. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía ósea literal mi vista estaba nublada, ósea eso no te puede pasar sabes, veía borroso, como cuando tu cámara se empaña", explicó.

Bellakath acusó a cirugano de fraude

En 2021, la influencer denunció a un cirujano plástico por haberle realizadomal una de sus cirugías, que posteriormente, mermaron en su salud pues no quedó bien de las intervenciones.

Según Bellakath, el Dr. Eduardo Arturo Gómez Casarrubias la defraudó al hacerle mal una lipoescultura y una operación de aumento de busto.

"En el abdomen tenía un cúmulo de grasa de un lado más que del otro. En pocas palabras, quedé deforme y me había dejado la zona púbica toda gorda. No tienen ni un año que me operó.

"Las bubis me comenzaban a dolor con el frío, como si se me estuvieran congelando o trajera unas bolsas de hielo dentro, con esa sensación", relató aquella ocasión en sus redes sociales.

Sin embargo, el cirujano respondió a dichas acusaciones y se defendió asegurando que la cantante no se cuidó después de sus operaciones, pero que no fue por una mala praxis.

"Si la chica se ve con una lonjita extra, fue porque no se cuidó, y subió de peso, no por otra situación", expresó el médico.