Florencia Alducin denuncia abuso policial, pero la acusan de agresión tras choque de auto: lo que sabemos del caso

Florencia Alducin, conductora de Televisa en Querétaro, denunció a través de sus redes sociales que le han negado su certificado de lesiones, después de ser víctima de un presunto abuso de autoridad por policías municipales de Querétaro, durante un altercado vial el pasado 10 de mayo, cuando circulaba sobre la avenida Bernardo Quintana.

En la versión que Alducin contó en sus historias de Instagram, dijo que la otra automovilista con quien tuvo el percance, se dio a la fuga, por lo que esperó a su aseguradora. Cuando retomó su trayecto fue perseguida por ocho patrullas, en donde viajaban los policías que supuestamente la agredieron de forma física y sexual.

"Hago responsable al gobierno de Kuri y a la Fiscalía General porque nunca me dejaron tomar una declaración. Durante el trayecto me fueron pegando y yo me defendía porque no me dejaban hacer nada”, dijo la presentadora.

Florencia Alducin dijo que fue atacada por varios policías que le dejaron un aproximado de 43 lesiones en todo el cuerpo, además, dijo que fue detenida durante 24 horas, sin que le dieran derecho a realizar una llamada y pudo salir de los separos el 11 de mayo.

“Yo no me voy a callar, fui golpeada bruscamente (...) Fui maltratada hasta que me cansé y hasta que estuve inconsciente. Dormí 24 horas, no comí nada y tengo miedo, temo por mi vida”, agregó Alducin en el video.

Acusan a Florencia Alducin de agredir a mujer involucrada en el accidente vial

Tras la declaraciones de Florencia, surgió la versión de la otra mujer involucrada en el choque sobre el Boulevard Bernardo Quintana, y el altercado con los policías.

La mujer también dio a conocer la parte de su historia a través de un video en redes sociales, en donde no quizo mostrar su rostro por razones de seguridad.

La joven acusó a Florencia Alducin de conducir con su celular, lo que había ocasionado el accidente de tránsito en primera instancia.

"Decidí hacer esto porque no me gustan las mentiras ni la difamación, el día de los hechos, una persona me chocó por atrás, venía en su teléfono, bajé para ver el choque y le dije que me había pegado y me empezó a insultar y a decir groserías y que yo le tenía que pagar su coche", dijo la mujer.

Señaló a Florencia de tener una actitud en todo momento prepotente, tanto con ella, como con los policías que tomaron conocimiento del percance vial, además de haberlos amenazado.

Ante las supuestas agresiones de la conductora de Televisa, varios elementos de la policía se presentaron, pero Florencia huyó del lugar.

"Me empezó a amenazar, me dijo que me valía si venía viendo su teléfono o no, me amenazó diciendo que sus tíos eran dueños de Banbajío, de la Volkswagen, y me dijo que me iba a meter a la cárcel", agregó.

Asimismo, la joven mencionó que al no dejarse intimidar por Florencia Alduncin, ésta la golpeó en repetidas ocasiones a pesar de suplicarle hasta con llanto de que parara, por lo que también fue revisada por un médico legista, quien certificó las lesiones en el rostro que le dejó Florencia.

"Mientras esperaba a la aseguradora, me metí a mi coche y acto seguido, volvió para insultarme, se metió a mi coche, me golpeó descaradamente, me estaba dando puñetazos en la cara, le dije que parara, yo estaba llorando", dijo la joven.

Por ahora se conoce que Florencia ya realizó su denuncia formal, sin embargo, no se conoce si la otra automovilista realizó alguna denuncia penal por las lesiones que recibió por parte de la conductora de televisión.

