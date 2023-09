Fui de las primeras celebridades que se quitó el tabú: Sugey Ábrego

Desde que comenzó su carrera, su belleza llamó la atención. Originalmente Sugey Ábrego se desenvolvió como una de las conductoras de un programa de telejuegos nocturno, luego pasó a realizar menciones de ventas para programas de revista en la televisión y fue también la chica del clima en Matutino Express.

“Empecé como conductora en un programa de sorteos, después hice muchas menciones de venta, entonces dije: ‘¿qué puedo vender que consuma la gente y que me ayude a salir adelante?’”, compartió la actriz en entrevista.

“Definitivamente se me vino a la mente mi imagen sensual, además de que quería seguir consintiendo a mis fans, así que eso me ofreció la plataforma de OnlyFans, donde me pueden pedir mensajes personalizados, audios, gemidos grabados sin ponerme en una exposición en la que me sienta en peligro. Sin duda, ha sido una faceta que no me hubiera imaginado explorar antes”, agregó.

La actriz está próxima a cumplir dos años de crear contenido en la plataforma. Y, como en muchas áreas, todo tiene su complejidad. En este rubro no es sólo quitarse la ropa, enseñar el cuerpo y ya, al contrario, es idear distintas formas de ser sensual, dejando un poco a la imaginación, contó la veracruzana de 44 años.

“Lo más difícil ha sido estar constantemente pensando en qué nueva fantasía les puedo conceder a mis seguidores, que sea divertida, alegre y que les siga gustando a muchas generaciones.

Las suscripciones a las páginas de Sugey Ábrego pueden variar desde los siete hasta los 17 dólares. l Foto: Aracely Martínez l Ovaciones

“Realmente creo que la gente lo que más disfruta y lo que más me pide es poder ver mis senos, es de las cosas que más me piden en videos, fotografías, tengo mucho público vouyerista”, expresó.

Sugey Ábrego tiene todo tipo de usuarios, sin embargo, en los últimos meses se ha percatado de un incremento del público lésbico. Son las mujeres de la comunidad LGBT+ las que más se suscriben a su plataforma y quienes piden verla en distintos escenarios.

“Yo lo recibo con mucho cariño, también agradezco al público de hombres maduros que me han seguido en toda mi trayectoria desde que yo era conductora en Canal 4, es muy satisfactorio que les siga gustando cómo me veo y que, al pasar los años, me vuelvo como los buenos vinos.

“Para mí es un halago también tener jóvenes menores de 30 años, me hacen sentir muy exquisita al considerarme una fantasía, pero creo que la clave es dejarles saber a mis ‘Golosos del mundo’, como los llamo yo, que Sugey es esa fantasía y no traspasa a la realidad, ese es el secreto”, sostuvo.

Y, en efecto, la modelo confesó que en la calle, quien la ve, es muy respetuoso; hasta el momento no ha estado en situaciones de acoso, al contrario, Sugey Ábrego es de esas mujeres que reciben flores y chocolates constantemente de parte de sus admiradores.

“Este trabajo sí ha repercutido en mi modo de vida, por ejemplo, yo evito hablar en los centros comerciales porque la gente me reconoce por la voz, entonces es cuando llegan a pasar este tipo de cosas, que se me acercan y me dan regalos.

“A través de la plataforma tengo muchas solicitudes de encuentros personales, pero me mantengo en la fantasía y no realizo ningún tipo de encuentro personal con ningún seguidor o fan”, compartió.

Debido al éxito en OnlyFans, la actriz apostó por crear su propia página erótica con contenido exclusivo. Fue así como nació www.sugeyabregovip.com en donde muestra sus atributos, posando en distintas locaciones de la república, ya sea en algún bosque del Ajusco, en la Ciudad de México, alguna alberca en Cuernavaca, en playas, moteles y cualquier otro lugar que pueda incrementar el interés de sus fans.

En OnlyFans decidió crear contenido en colaboración con otros artistas con quienes puede tener una interacción erótica al desnudo.

“Vamos a celebrar estos dos años de mis contenidos con un bodypaint, me han pedido mis fans que me pinte de los clubs favoritos deportivos, del Pumas, Chivas, del América, y los vamos a sorprender”, adelantó.

Además de sus contenidos audiovisuales, Sugey Ábrego también ofrece paquetes en los cuales incluye prendas íntimas, algunas son nuevas y otras que han sido usadas por ella.

“Yo fui de las primeras celebridades que se quitó ese tabú y empecé a vender mi ropa interior, ha sido una línea de venta muy productiva para mí, tenemos paquetes desde la prenda que usé en el teatro, a veces me piden las cinco prendas que utilizo por cada día de la semana, algunas nuevas, tenemos muchos paquetes”, dijo.

Las suscripciones a sus páginas pueden variar desde los siete hasta los 17 dólares; el precio se incrementa dependiendo de las exigencias del cliente; sin embargo, se pueden tener descuentos también a nuevos usuarios.

Para mantener su figura, Sugey Ábrego equilibra su día, primero ejercitarse de manera diaria haciendo cardio, tonificando sus músculos a través de distintas repeticiones de ejercicios y manteniendo una elasticidad por medio de yoga. La alimentación es básica para ella, por lo que tiene prohibido recurrir a dietas “emergentes”, basándose sólo en tener una ingesta de productos integrales.

Cursó la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) en Televisa, tomó clases de danza en el Centro Nacional de las Artes y ha participado en proyectos televisivos como Mujer, Casos de la vida real, Vecinos, Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe, Esta historia me suena, entre otras.

Por otro lado, la actriz se encuentra de manteles largos al celebrar 25 años de carrera artística; próximamente hará una participación especial en la nueva telenovela de Nicandro Díaz, Golpe de Suerte, dando vida a Sherlyn.