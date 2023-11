Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de presunto abuso sexual: quiso besarme a la fuerza

La villana de las telenovelas, Gaby Spanic, acusó abiertamente a Pablo Montero de haberla agredido sexualmente durante el tiempo en que participaron en La Casa de Los Famosos en el 2020.

Actualmente, la actriz participa en el reality "Secretos de Villanas", junto a Laura Zapata, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier y Ailyn Mujica.

Fue en una conversación en la piscina en donde Gaby Spanic les confesó que Pablo Montero abusó sexualmente de ella, lo que dejó sorprendidas a sus compañeras.





Gaby Spanic pidió ayuda durante la presunta agresión de Pablo Montero

Gaby advirtió que no temía acusar al cantante aún teniendo un contrato de confidencialidad con el show, pues ella había sido víctima de un delito, además, destacó que Montero era una persona a quien ella estimaba mucho.

“Yo sufrí un delito y cuando es delito, no hay carta de confiabilidad que valga, subrí abuso sexual. Y no tengo reparo en decirlo: fue Pablo Montero”, dijo Spanic.

Gaby Spanic denunció a Pablo Montero por 4bus0 S3xu4l, la actriz cuenta que el cantante la tocó indebidamente cuando estuvieron encerrados en La Casa de los Famosos. pic.twitter.com/7ns9HqYZs8 — El Compadrito (@ElCompadritoOf) November 21, 2023

La venezolana explicó que ella se encontraba en el cuarto de fumadores cuando Montero se presentó y la tocó, además, intentó besarla sin su consentimiento.

“Me quitó el cigarro, me tocó los senos, me agarró del brazo y me quería besuquear a la fuerza, yo pegué de gritos y dije sáquenme de aquí", aseguró la actriz.

En una historia de Instagram, la actriz publicó el extracto de una entrevista en donde le preguntan por sus declaraciones en el reality, a lo que la actriz respondió de forma contundente que era verdad.

Gaby Spanic confimá su acusasión contra Pablo Montero. | Foto: Cortesía IG @gabyspancitv

“Eso pasó en La Casa de Los Famosos, señor”, dijo Spanic.