Ha sido el año más difícil de mi vida: Georgina Rodríguez sobre el bebé que perdió con CR7

Georgina Rodríguez abrió su corazón y habló por primera vez del duró momento que vivió por la muerte de su bebé, lo que cambió para siempre su historia y la de el amor de su vida, el futbolista Cristiano Ronaldo.

En exclusiva para la revista ELLE, la bailarina rompió el silencio y externó su verdadero sentir luego de la tragedia que es perder a un hijo.

"Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida", confesó.

Y es que cabe recordar que la pareja de CR7 estaba esperando mellizos, sin embargo, al momento de nacer la bebé sobrevivió pero el niño falleció, lo cual desbastó la vida de la pareja.

Como si fuera un castigo del destino, Georgina sintió la máxima felicidad de su vida al tener con ella pero al mismo tiempo, sufrió la devastación por el deceso de su nene., sin embargo, gracias al amor del astro del futbol y a la solidaridad sus más allegados, es que ha podido salir adelante

"Mi familia y mis amigos son y han sido un gran apoyo en cada etapa de mi vida", señaló la modelo.

Además dio a conocer, que tuvo que pasar la noche en el hospital pues la más pequeña de la familia estuvo mal de salud, por lo que el estilo de vida que lleva muchas veces le dificulta el poder estar de tiempo completo como ella quisiera.

"Siempre hace todo lo posible por estar con sus hijos, mi familia lo es todo", aseguró Rodríguez.

Georgina se refugió en sus hijos y sobre todo, se enfocó en la pequeña Esmeralda que terminó siendo su luz al final de un oscuro túnel por la pérdida de su bebé Ángel, a quien CR7 siempre le dedica todos sus logros.

Soy Georgina: lo cuento todo sin filtros

“Soy Georgina” es el nombre del reality que se estrenó en el 27 de enero de este año en Netflix, para mostrar cómo era su vida antes de conocer a Ronaldo y el giro que dio desde que han estado juntos, dando muestra de lo que la bailarina vive día con día a lado de su familia y de su pareja.

Ahora está por estrenarse la segunda temporada, la cual abordará el deceso de Ángel y la manera en que logró afrontar este difícil momento al lado de su familia.

“La vida me ha regalado mucho en poco tiempo. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Un pedazo de mi corazón voló y me pregunté cómo seguir adelante. La respuesta la tenía más cerca de lo que creía. Miré a los ojos de mis hijos y allí vi la única manera de hacerlo, estando todos unidos", dice en Netflix.

Asimimso, la socialité aseguró que revelará todo lo que pasó y mostrará cómo ha sido su vida desde aquel fatídico día en que eperdió a su nene.

"Más de 40 millones de personas me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento. Lo cuento todo sin filtros. Soy madre, hermana, amiga, mujer. Soy Georgina", asegura.

Cabe recordar que fue en abril pasado cuando ella y el futbolista anunciaron por redes sociales que su bebé había muerto al nacer, manifestando la profunda tristeza y dolor que sentían en ese momento, por lo que pedían privacidad y respeto por parte de los medios de comunicación.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", dijeron en su momento.