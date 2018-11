¿Juan Gabriel está vivo? Su exmanager asegura que reaparecerá pronto

Juan Gabriel está vivo y se prepara para reaparecer ante todos en diciembre próximo, dijo sin tapujos su ex representante Joaquín Muñoz, dejándonos a todos con más dudas sobre la muerte del Divo de Juárez.



“Él simuló su muerte. Escondido no está, porque no ha matado ni es narcotraficante. Está en una casa, está bien perfectamente, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 aparezca de manera pública”, declaró Muñoz a diversos programas, entre ellos Intrusos de Televisa.

Sobre los conflictos entre la familia de “Juanga” por los bienes y dinero, dijo que el intérprete de Amor Eterno tiene el testamento y nadie puede quedarse con su dinero porque él está vivo.

Ver esta publicación en Instagram Si quieres, yo estoy contigo toda la vida. #JuanGabriel #PorLosSiglos #MusicaMexicana #juangabriel🎤 #eternamentejuangabriel Una publicación compartida por Juan Gabriel (@soyjuangabriel_) el 8 de Nov de 2018 a las 3:00 PST Ver esta publicación en Instagram “Yo me iré algún día, pero deseo dejar recuerdos muy bonitos a la gente, y por eso me tardo todo el tiempo necesario en grabar” - #JuanGabriel Y es por eso que su legado va a perdurar #PorLosSiglos, un muy lindo legado. #México #MúsicaMexicana #ElDivoDeJuarez #AmorEterno Una publicación compartida por Juan Gabriel (@soyjuangabriel_) el 5 de Nov de 2018 a las 5:14 PST

Señaló que Iván Aguilera intentó cobrar regalías y dinero en las sucursales bancarias, pero no pudo y acusó que junto con su esposa Simona han intentado quedarse con el dinero, el cual lo transfirieron a Rumanía.



“Iván no ha cumplido el trato, has abandonado a Alberto y usted Simona, no se meta con Alberto; no le vamos a decir nunca dónde está, usted lo amenazó Simona de que lo va a encontrar”.

Y para poner en duda aún más la muerte del cantautor, dijo que el 8 de julio pasado estuvo con él, pero la diabetes ha provocado que el estado de salud no sea el mejor.

“Ahorita está malito porque está diabético, se estaba cortando la uña del pie y se picó, entonces tiene pues y está inflamado.

Además de haber sido su manager, Joaquín Muñoz siempre ha declarado que fue pareja de Juan Gabriel.