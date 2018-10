Justin Timberlake confirma que Cry Me a River era para ¡Britney Spears!

Aunque desde su lanzamiento las sospechas se hicieron presentes fue el mismo Justin Timberlake quien confirmó esta semana que Cry Me a River era dedicada a su exnovia Britney Spears.

Tras el lanzamiento de su libro autobiográfico, Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me, el cantante confesó lo desagradable que fue su separación de la princesa del pop, quien mantuvo una relación de casi tres años.

Ver esta publicación en Instagram #HINDSIGHT is out TODAY

De acuerdo con el texto, el intérprete se vio envuelto en tantas emociones luego de haber roto su relación, que el famoso tema lo escribió en tan sólo dos horas.

Traduje mis sentimientos a una forma en que las personas pudieran escuchar y con suerte relacionarme con ellos. La gente me escuchó y lo entendió porque todos hemos estado allí.

Cabe recordar, que al estrenarse el video en ese entonces, la modelo protagonista era muy parecida a Britney y eso, aunado con la letra, dejaba la fuerte sospecha de que la canción era para ella y que además le había sido infiel.

Sin embargo, cinco años después, la historia es completamente distinta pues ahora el artista se encuentra casado con Jessica Biel, con quien contrajo matrimonio en 2012, para después convertirse en padres de Silas Randall, de 3 años.

Hemos tenido muchos momentos inolvidables. Ella se ha convertido en una gran influencia en mi vida, y tengo tanta admiración por ella, especialmente por verla como una madre ahora (…), Ella me cambio. Ella cambió mi vida.