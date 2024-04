Madonna elimina a Wendy Guevara de un video de los invitados a sus conciertos

Madonna dio un total de cinco conciertos en la Ciudad de México durante su gira mundial “The Celebration Tour”, en todos sus shows ofreció una pasarela Vogue con diversos invitados especiales.

Una de ellas fue la influencer mexicana, Wendy Guevara, que cobró fama en la televisión nacional tras su paso por el reality show "La Casa de Los Famosos México", en donde además, fue la ganadora.

La participación de Guevara fue una sorpresa, pues la comunidad LGBTQI+ celebró la participación de la famosa en el espectáculo de la reina del pop, aunque las críticas tampoco faltaron.

Gossip Wendy Guevara se peleó con un actor en el concierto de Madonna; checa las razones

En redes sociales, algunos cuestionaron por qué Wendy se merecía estar con una estrella internacional como Madonna, pues no es actriz ni cantante.

Bellakath fue uno de los personajes que causó polémica por su opinión sobre la participación de la “perdida” en el concierto de Madonna e incluso insultó su identidad de género.

"Habiendo tanto talento en México, reina del reggaetón mexa y escogen a la reina del morbo, o más bien REY", publicó supustamente la cantante de reggaetón en X. Sin embargo, Bellakhat salió a desmentir el mensaje y aseguró que era totalmente falso.

Jamás en la vida le he tirado ni he sido yo una persona que sea transfobica, al contrario, tengo muchos amigos de la comunidad, respeto mucho a la comunidad y siempre que puedo le hago un honor y un homenaje en mi show", dijo en un video de TikTok.

@labellakath Te amo Wendy, soy tu fan y tambien de la comunidad, siempre con mucho respeto, daremos con los responsables! ✨💕 ♬ sonido original - BELLAKATH 👸🏻

Madonna desaira a Wendy Guevara en Instagram

Wendy Guevara se subió a la pasarela de Madonna el 23 de abril, ambas calificaron a los bailarines vogue que desfilaban ante ellas.

Aunque el momento también resultó polémico, pues Madonna no pudo ocultar su incomodidad ante la actuación de Wendy que no seguía las indicaciones de la cantante, la cuál tuvo que jalarla para lograr que se sentara y dejara de llamar la atención.

#wendyguevara #madonnacelebrationtour #ilovemadonna #madonnafans #madonnafun #madonnaforever #madonnaontiktok #madonnatiktok #madonnaqueenofpop #madonnaqueen #madonnaqueenoftheuniverse #madonnaqueenofeverything #madonnamemorabilia #madonnaiconic #madonnamovement #madonnaicon ♬ original sound - ROCCO CICCONE @roccicone MAD🪩NNA//Wendy Guevara//Vogue Ballroom//The Celebration Tour Live From Palacio De Los Deportes In Mexico City 04/23/2024. @madonna #madonna

Tal fue la molestia de Madonna, que en un video publicado en sus historias de Instagram sobre una recopilación de todos sus invitados a sus conciertos en México, la única que no apareció fue la presentación junto a Wendy Guevara, por lo que sus seguidores lo han tomado como un desaire a la influencer mexicana.

#CelebrationTour #Madonna THE SHOW IS OVER en las recientes historias de IG Madonna subió fotos y momentos de su gira en MÉXICO incluyendo la de sus invitados especiales; pero no subió la foto de Wendy Guevara 😳 pic.twitter.com/J67GIrPp6C — GABRIEL ALAMILLA (@GABODEN) April 29, 2024

Todos los invitados a "The Celebration Tour” de Madonna fueron Alberto Guerra, Guillermo Rodríguez, Pixie Trixie, Salma Hayek y Wendy Guevara.