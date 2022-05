Mon Laferte confiesa que intentó quitarse la vida por una fuerte depresión

Mon Laferte afirmó que toma antidepresivos derivado de un mal episodio hace varios años, en una situación que estuvo cerca de llevarla al suicidio.

La cantante chilena estuvo de visita en el programa Netas Divinas de Unicable, en donde decidió hablar sobre sus sentimientos y en especial del embarazo y el nacimiento de su primer hijo Joel, quien ya tiene tres meses de edad.

Reconocida por sus canciones de amor y desamor como “Mi buen amor” o “Tu falta de querer”, Laferte nunca se ha visto renuente a hablar sobre lo que piensa o sobre las cosas que valora, por lo que en ruedas de prensa, alfombras rojas y redes sociales siempre busca ser abierta con sus fans y el público.

El mal episodio de Mon Laferte

Durante su entrevista en el programa, la cantante fue cuestionada sobre cómo cambiaron sus sentimientos o sus emociones después de su primer embarazo. Ante esto, señaló que en un principio pensó que iba a sufrir de depresión, una condición que ya combate al tomar antidepresivos.

Al buscar que profundizara sobre el tema, Laferte señaló que recibió el permiso de sus médicos para seguir con el tratamiento mientras se encuentra en la etapa de lactancia del bebé. Tras esto, ya describió la razón por la que sufrió depresión, en un momento que estuvo cerca de llevarla al suicidio.

“Yo tomo antidepresivos. Me dio una depresión horrible hace muchos años… yo creo que era como acumulado de la vida”, aseguró la cantante. “Intenté suicidarme hace muchos años y entonces de ahí yo nunca he dejado los antidepresivos. Mi psiquiatra me dice que no, que no es momento”.

Junto a esto, aseguró que ir a terapia es una constante para ella y que esto provoca que en ocasiones no tenga mayores temas que decir a su terapeuta, pero esto no la limita para dejar de preocuparse por su salud mental.

Las lecciones ante su primer embarazo

Mon Laferte también habló sobre lo que vivió en su primer embarazo y cómo ha vivido los primeros meses de su pequeño Joel, quien nació en febrero pasado.

A nivel emocional, explicó que en su dinámica ahora su bebé ocupa su primera prioridad, por lo que existen momentos en que, sin importar que actividad realice, si nota que existe algo malo con él, lo deja todo para poder vigilarlo. De igual forma, relató que durante el embarazo parecía ser otra persona al olvidar de manera constante muchas cosas y ser muy distraída.

“Siento que ahora estoy como recuperando mi cerebro, pero era otra. Durante el embarazo se me olvidaba todo, súper despistada y todavía ahora, es como mi cabeza fuera solo para mi bebé… Dejo todo lo que estoy haciendo y voy a ver a mi bebé”, aseguró la cantante.

Paola Rojas, una de las conductoras de Netas Divinas, aseguró que este fenómeno se debe a la relaxina, que es una hormona segregada por la placenta en las últimas etapas del embarazo. Su principal función es relajar los ligamentos del cuerpo para ayudar al área del pubis, la matriz y el útero a prepararse rumbo al parto.

La chilena también habló las primeras experiencias que ha tenido con su bebé y a las decisiones que tendrá que tomar, ya que en junio comenzará su nueva gira que la llevará a escenarios por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, por lo que no sabe si lo llevará a todos los lugares.

Al respecto, Mon Laferte explicó que el primer viaje del bebé fue a los dos meses cuando la invitaron a cantar en los Grammy's por lo que tuvo que llevarlo con ella a Estados Unidos. Con mira a sus próximos compromisos, dejó ver que tiene miedo de verse como “una mala madre” al no tener toda su atención enfocada en su hijo, algo con lo que comenzará a lidiar.

Nota publicada en El Sol de Puebla