¿Promovió el uso de drogas? Carín León causa polémica por declaraciones en concierto

El cantante Carín León causó polémica el sábado por la noche cuando daba un concierto muy esperado en Hermosillo, Sonora, su ciudad natal.

Rodeado de miles de fans, el intérprete de “Que vuelvas”, dejó claro que disfruta de la fiesta y de los excesos; antes de dar su discurso, el mismo Carín pronosticó que se haría viral y que no sería del agrado de muchos.

“Con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen Hermosillense. A quien no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”, expresó el exponente del regional mexicano.

Justo como el cantante de 34 años lo anticipó, sus palabras no fueron bien recibidas, pues en redes sociales las críticas no se hicieron esperar.

Critican a Carín León por "promover" consumo de drogas

A raiz de esta declaración, Carín León es señalado de ser irresponsable por promover el uso de drogas y desaprovechar el foco mediático que tiene para enviar mensajes positivos a su público joven.

“Si le gusta o no meterse perico es muy su problema, pero que el estupido ande promoviendo el uso -como buen hermosillense- así como si eso nos definiera es lo que da coraje. Debería de explicarle su manager a quien le está dirigiendo la palabra, porque me quedó claro que no tiene ni la menor idea”, publicó un usuario.

“Con esta rola se me antoja echarme un perico; lo que es. Como buen Hermosillense. A quien no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”, dijo ayer durante su… pic.twitter.com/m6QYVC8Yx3 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 3, 2024

Usuarios de X, también lamentaron que Clarín presumiera de consumir drogas en un país como México que tiene una crisis por el narcotráfico.

“Equivocado por donde se vea, el problema no es de si guste o no lo que dijo, el problema es él, que recurre a drogas, dañando su cuerpo y promoviendo un consumo que tiene a este país en una real tragedia. Nunca es tarde para meter reversa, no eches a perder ese enorme talento”, comentó un internauta.