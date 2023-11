Roberto Palazuelos habla sobre el estado de su casa tras el impacto del huracán Otis

Roberto Palazuelos se une a la lista de celebridades que se han visto afectados por el huracán Otis, que hasta el momento ha dejado 46 muertos y 58 desaparecidos.

El actor es conocido por su vida en Acapulco y es por ello, que ahora el apodado Diamante Negro dio a conocer cómo se encuentra el estado de su famosa casa ubicada en el puerto.

A través de sus redes sociales, Palazuelos escribió un emotivo mensaje donde reveló que desafortunadamente su casa se encuentra destruída, igual que la de miles de acapulqueños, sin embargo, agradeció el apoyo y el amor que la gente ha brindado ante la emergencia.

"Hoy mi casa en Acapulco está destrozada y la de miles de Acapulqueños pero vamos a trabajar muy duro para revertir esto y quiero agradecer por aquí a toda la gente que manda tantas cosas y tanto amor, no es fácil una situación así, Acapulco no está solo y muchos lo amamos de corazón", escribió.

Asimiso, recordó que no es la primera vez que sufre una tragedia de este tipo, pues en 2005 ya vivió algo similar cuando quedó atrapado junto con su hijo en la ciudad de Cancún por el huracán Wilma, y dijo que por ello entendía lo que estaban viviendo sus paisanos de Acapulco.

"La tragedia de Acapulco ha sido muy fuerte, no es la primera vez que me toca estar en una situación así,en 2005 me toco quedar atrapado en Wilma en la ciudad de Cancún con mi hijo de un año fue una cosa terrible y lo peor vino después sin agua sin luz. Sin comida, sin aeropuerto ni carreteras y yo con mi bebe y esposa, por eso hoy entiendo lo que viven mis paisanos y me solidarizo con ellos", señaló el artista.

Cabe destacar, que la casa de Palazuelos era popular también debido a que el actor la rentaba para vacacionar, fiestas, celebraciones, así como locación para la grabación de series o películas.