Sergio Mayer habla sobre el caso Héctor Parra en La Casa de Los Famosos; su hija responde con contundente mensaje

Desde que inició La Casa de los Famosos, el polémico programa ha dado mucho de qué hablar y ahora es Sergio Mayer el que protagoniza la nueva controversia.

Han pasado sólo dos días desde su ingreso, sin embargo, Mayer dio de qué hablar desde el principio cuando comenzó a opinar sobre el caso de Héctor Parra, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por corrupción de menores.

¿Qué dijo Sergio Mayer en La Casa de los Famosos?

Desde el inicio del conflicto entre Parra y su Alexa Hoffman, Mayer intervino y aprovechó su cargo político para ayudar en el caso y justo ha sido ese el tema de conversación dentro de la famosa casa: ¿cuáles fueron sus motivaciones para meterse en la investigación contra el actor?

"Cuando Alexa me busca y me dice, ‘oye, vi en la televisión que estás ayudando a Valentina Crespo, tengo este caso, ¿te puedo ver?’ Fue a mi casa, me contó todo lo que pasó y le dije que le dije, ‘no te preocupes, con eso es suficiente'", explicó Sergio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Casa de los Famosos México (@lacasadelosfamosos.tv)

De igual forma, aseguró que quisieron "atacarlo", pero al final nunca pudieron hacer nada, haciendo referencia a la denuncia por tráfico de influencias que se interpuso en su contra.

"Con tal de hacerme daño a mí, desacreditaron la versión de la víctima, incluso la edad de la víctima, con tal de atacarme, porque se presentó una denuncia por tráfico de influencias que nunca procedió", concluyó Sergio.

Respuesta de Daniela Parra a las declaraciones de Mayer

Luego de las declaraciones de Sergio Mayer, Daniela Parra, hija de Héctor Parra, compartió un breve, pero contundente mensaje.

A través de su cuenta de Twitter, la hija del actor, subió una publicación en la que sin mencionar nombres, se refirió de alguna forma al excantante de Garibaldi

Daniela se expresó de manera despectiva, rechazando lo que Mayer dijo durante la emisión de La Casa de Los Famosos.

🤮🤮🤮 que asco hasta donde llegan algunos personajes — daniela (@DannielaPr) June 6, 2023

La hija de Héctor no se pronunció de manera directa contra Mayer debido a que no puede hablar sobre el proceso legal tras la orden emitida por un juez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, la joven ha recibido muchos mensajes de apoyo, donde la gente ha expresado su molestia al considerar que sí hubo "mano negra" del exdiputado, que si no hubiera intervenido en la investigación, el curso del caso sería muy diferente al de ahora.