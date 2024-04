¿Filtran el nuevo disco de Taylor Swift? Lo que se dice del álbum The Tortured Poets Deparment

Un día antes de que saliera a la luz el disco 'The Tortured Poets Department', de Taylor Swift, una plataforma en línea filtró las que supuestamente serían las canciones de esta entrega musical.

Este nuevo disco fue anunciado por la multipremiada artista el pasado mes de febrero en la entrega de los Grammy, durante el discurso que Taylor Swift dio mientras recibía el galardón a Mejor Álbum Vocal Pop.

Inmediatamente después de eso, la cantante publicó la portada del disco en su cuenta de Instagram, junto a la lista de nombres de las canciones, las cuales son las que supuestamente se habrían filtrado este jueves.

¿Se filtró el nuevo disco de Taylor Swift?

En dicha plataforma aparecen las 17 supuestas canciones, entre ellas Fortnight, una colaboración con Post Malone que ya se había anunciado, así como Florida!!! con Florence + The Machine.

Esta situación está causando mucho revuelo en redes sociales, pues incluso hay swifties reportando las cuentas de quienes difundan la supuesta filtración, pues eso es algo que afectaría el lanzamiento previsto para mañana.

Ni la cantante ni su equipo han declarado algo sobre la filtración de las canciones, aunque por su parte, Spotify lanzó un mensaje recordando que el estreno será este 18 de abril.

Lo que se sabe del disco The Tortured Poets Department

Luego de dar el anuncio, Taylor Swfit empezó a dar pistas sobre la temática de "The Tortured Poets Department", por lo que los fans especulan que podría tratarse sobre cinco etapas del duelo de una relación.

Las y los swifties llegaron a esta concusión luego de que "Tay Tay" lanzara cinco playlists en Apple Music, cada una abordando una cosa distinta: negación, enojo, negociación, depresión y aceptación.

Por el momento, la Taylor Swift continúa con su gira The Eras Tour, la cual inició el pasado 17 de marzo de 2023 y acabará el 8 de diciembre en Canadá.