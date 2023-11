Paul McCartney en CDMX: así se vive el concierto del icónico Beatle en el Foro Sol

Paul McCartney llega a México por sexta ocasió

Francisco Hernández Ramos

Este 2023 será recordado por eventos artísticos que pasarán a la historia como irrepetibles y legendarios. Y a la lista de recuerdos sumamos la sexta y quizá última visita de Paul McCartney a México, la cual se empalma con el 30 aniversario de sus primeros conciertos en nuestro país.

Aquellos eventos legendarios del 25 y 27 de noviembre de 1993 se suman a otras dos primeras visitas de otras dos mega estrellas: Madonna, que trajo su Erotica Tour y Michael Jackson, que dio su último concierto de la Dangerous World Tour en el Estadio Azteca, el 11 de noviembre de ese año.

En aquella ocasión, Macca vino a México con The New World Tour, la gira que promovía su último álbum, el ecologista Off the Ground. Disco del cual se extrajo su hit más sonado en la radio mexicana en décadas hasta este momento, "Hope of Deliverance".

A la primera visita de Paul McCartney a México hay que sumarle las otras visitas posteriores: 2002, 2010, 2012, 2017.

Después de Brasil, México es el país más visitado por el ex Beatle en América Latina, y la Ciudad de México es la primera ciudad no inglesa en convertirse en parte del ideario macartniano, en la canción "The Back Sit of my Car" del disco Ram de 1971. Curiosamente esta canción jamás la ha tocado en México. ¿Será en 2023 el año en que Paul la toque por primera vez para su público mexicano?

Ahora Paul McCartney vuelve por sexta vez a nuestro país con su gira GOT BACK Tour y el Foro Sol será nuevamente el escenario de sus conciertos estos 14 y 16 de noviembre.

Sigue leyendo aquí ⬇️

​