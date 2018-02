Reina de mi mundo, dice la heredera de Amanda y Diego

Ana Victoria de espectacular belleza física, de transparente belleza interior que emana una portentosa voz, más que embelesar a su público en la noche de celebración de sus 10 años en los escenarios como al que volvió con su fiesta musical al Lunario con su tour Reina de mimundo; ratificó la herencia no solo sanguínea sino creativa de sus propias composiciones vía sus progenitores Amanda Miguel y Diego Verdaguer, quien se encontraba en el show a lado de su invitado especial Roberto López, máximo ejecutivo de Sony.

En poco más de dos horas de canciones en los variados géneros que domina con el acompañamiento de cuatro músicos y de escenografía cinco cortinas blancas verticales que fungieron de pantalla para difundirse imágenes que enmarcaron sus temas entre sus éxitos, sus inéditas del cuarto álbum Reina de mi mundo y clásicas románticas brindándole un sentido homenaje a José José El príncipe de la canción con "Almohada" y "Ya lo sé que tú te vas".

La sensual y espigada Ana Victoria con su abundante rizada cabellera que es clon de la otrora juventud de Amanda Miguel, también le hizo un reconocimiento por demás sentido con su obra cántica a su madre con "Mi buen corazón" que la cantó a capela y con sus músicos "Amiga", ambas más que coreadas por el público que abarrotó el Lunario del Auditorio Nacional, la noche del pasado sábado 24.

A LA SOMBRA DE SUS PADRES

Ana Victoria incuestionable que por ella brota a caudales lo talentosa que es como solista, músico, compositora y sin embargo; habló ante la audiencia lo difícil que le han resultado estos 10 años para abrirse camino, aún cuando es hija de quien es –Diego y Amanda-, y como todo es el momento que sus producciones son independientes y no accede al gran monstruo escénico Auditorio Nacional como ha repetido 225 veces Luis Miguel y un centenar juntos Mijares y Emmanuel.

Con cuatro cambios de prendas como minivestidos ceñidos a su figura en negro, rojo y en dorado, luciendo esbeltísima figura por demás prodigiosamente llena de sensualidad y juventud, lució su interpretación en pop rock con sonido latino con letras como "Reina", "Ya basta", "Dime cuándo" y de su álbum Ready "P.D. Te amo" y "Yo siempre pude ver", "Un poco más", "Perdón", "No me amenaces", así como "Bésame mucho", de Consuelito Velázquez para la que ilustró con imágenes de los mejores besos de los artistas hollywoodenses de famosas películas románticas. Sin faltar canciones discotequeras de Aretha Franklin, "Baby I love you" y Gloria Gaynor con "Sobrevivir".

Ana Victoria persigue su máximo sueño, los grandes escenarios como un Auditorio Nacional y por qué no el de Las Vegas. Y con su show llevó al público a saborear emociones de amor, de desamor, festivas y llenas de matices y colores que solo ella logra con su peculiar interpretación, como lo prometió a su arribo.