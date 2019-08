Revelan el misterio de los ovnis en serie Proyecto Libro Azul

Durante décadas el ser humano ha tratado de resolver el misterio de los objetos voladores no identificados que cientos de personas han asegurado ver en algunas partes del mundo. A través del tiempo, la ciencia y el gobierno han tratado de dar algunas respuestas, y aunque algunos de estos avistamientos han podido ser resueltos, muchos otros aún no.

Un proyecto dedicado a este tema fue el Libro Azul, financiado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y encabezado por el Dr. J. Allen Hynek, que entre 1952 y 1969 recibió más de 12 mil 500 avistamientos que buscaron ser resueltos, la mayoría con una respuesta científica, pero un porcentaje importante quedó sin ninguna solución.

Esta historia es retomada ahora en la serie Proyecto Libro Azul, protagonizada por Aidan Gillen y producida por el director ganador del Oscar, Robert Zemeckis (Forrest Gump), la cual estrenará este viernes a las 21 horas por el canal History, con las historias reales de esta serie de estudios.

“Cuando el fenómeno OVNI estaba en boga como en los años 50 o al final de los 70, podías encontrar reportes falsos o reales sobre el tema, porque la gente buscaba respuestas. La mayoría eran inexplicables, pero siempre hubo un punto donde de esos 12 mil casos algunos no se podían explicar y eso es fundamental para cambiar la forma en que pensamos sobre eso”, explica Aidan Gillen, quien interpreta al Dr. J. Allen Hynek en esta serie.

El actor que se popularizó por su personaje de Lord Baelish, apodado Meñique (Little finger) en la serie de Game of thrones, toma como ejemplo precisamente al Dr. Hynek, un científico que se integró al proyecto con cierto escepticismo, “pero con la mente muy abierta, y que al final de su trabajo aseguró que nunca hubo conclusiones concretas para algunos de estos casos; decía que había muchos precedentes de cosas que están pasando y que no pudo explicar”.

Y es que para Aidan Gillen “la idea de que no hay vida en el resto del infinito para mí es muy difícil de creer. No puedo pensar que seamos la única vida en todo el universo, incluso creo que es una idea ridícula”, dice.

Foto: Cortesía

Esta serie de misterio y ciencia ficción no busca dar respuestas a los casos, asegura su creador David O'Leary, “sólo somos actores y escritores tratando de contar una historia de lo que realmente pasó cuando este programa fue financiado por el gobierno para investigar el tema, pues había un misterio muy genuino al respecto”.

Sin embargo, destacan las voces de “testigos creíbles, personal militar y entrenado para mirar objetos en el cielo que pusieron su reputación en riesgo por decir ‘Tuve una experiencia. Un grupo de personas vieron esto’ y esas voces continúan hasta nuestros días. Y aunque algunos se rían cuando hablas sobre los OVNIS, debajo de todo eso hay un fenómeno inexplicable, e incluso sin identificar; eso es lo que queremos contar en el Proyecto Libro Azul”.

Aunque la historia se ubica entre 1952 y 1969, David O'Leary no niega las similitudes que hay entre aquella época y la actual. “Desafortunadamente hay muchas, como la relación entre Estados Unidos y Rusia, o definitivamente esta noción de fake news (noticias falsas) por tratar de hallar cuál es la verdadera respuesta, qué es lo que la gente dice que pasa y lo que realmente sucede”.

Proyecto Libro Azul cuenta además con las actuaciones de Michael Malarkey, Laura Mennell, Neal McDonough y Ksenia Solo y ya fue confirmada para una segunda temporada.