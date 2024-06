¿Don Omar y Daddy Yankee tenían una rivalidad? Así fue la gira donde presuntamente surgió

Don Omar anunció esta mañana que tiene cáncer. Mediante su cuenta de Instagram, el también conocido como El Rey del Reggaetón dio a conocer que tiene muchas esperanzas de mejorar.

Tras el anuncio de su enfermedad, algunos cantantes como Olga Tañon y El Gran Alcover le enviaron buenos deseos al reggaetonero. Sin embargo, hasta el momento Daddy Yankee no ha compartido nada.

Ante ello, en redes sociales revivió The Kingdom, la polémica gira en la que Daddy Yankee y Don Omar tuvieron una enemistad, el también conocido como Big Boss culpaba al intérprete de Salí con tu mujer de abandonar la gira sin dar explicaciones.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Don Omar y Daddy Yankee?

En 2016, Don Omar y Daddy Yankee iniciaron una gira llamada The Kingdom, en la que, mediante una batalla de hip hop, ambos reggaetoneros se enfrentaban y el público tenía que elegir un ganador.

Sin embargo, The Kingdom solo tuvo dos presentaciones en Puerto Rico y, de acuerdo con Daddy Yankee, la gira no siguió el curso planeado porque Don Omar la abandonó sin dar explicaciones.

Seis años después, Don Omar aclaró que Daddy Yankee no fue del todo honesto durante las batallas, sumado a que la organización estaba mal desde un principio, lo que provocó que los ánimos entre los cantantes cambiaran.

En palabras de Don Omar, Daddy Yankee compró la primera plana de un periódico puertoriqueño, la cual tenía como nota principal “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

Fuertes declaraciones de lo sucedido entre la gira The Kingdom entre #donomar #daddyyankee 💣 Fuente: #elchombo

Ante su enojo, el segundo día le reclamó a los responsables del show, quienes le dijeron que no volvía a pasar, pero Don Omar les respondió: “Yo les dije que claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más”.

Sumado a ello, el segundo, y último, espectáculo tuvo errores técnicos que hicieron que Don Omar abandonara el show, pues él estaba enojado por desplantes del equipo de Yankee, pues consideraba que no lo tomaban en cuenta.

Escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, pagaron para que la escribieran, y la querían usar de promoción para el concierto. Don Omar.

Ante ello, ninguno de los dos cantantes volvió a colaborar juntos ni tener acercamientos en público. Y, hasta 2023, cuando Daddy Yankee anunció su retiro, Don Omar realizó una carta abierta al reggaetón en la que explicó que la rivalidad se debió a malos entendidos y falta de espiritualidad, aunque antes ambos se respetaban.

Así fue la breve gira The Kingdom, donde surgió la rivalidad

En The Kingdom, ambos intérpretes tenían segmentos individuales para presentar sus clásicos éxitos. Durante los dos shows, Don Omar interpretó Bandolero y Vuelve.

1/2 Vuelve 2/2 Bandolero - Don Omar The Kingdom 06/12/2015 @donomar #paraguay

Sin embargo, lo interesante del tour consistía en un segmento en el que Daddy Yankee y Don Omar aparecían sobre estructuras arriba del público, para que mediante una batalla de hip hop ambos se enfrentaban con rimas.

Concierto The Kingdom Daddy Yankee Vs Don Omar Part2 #daddyyankee

Ambos trataban de dar lo mejor de sí para que el público, y los medios, decidieran quien era el ganador, pero, Don Omar acusó a Daddy Yankee de comprar a los periódicos a su favor, por lo que terminó la gira.