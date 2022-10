No somos iguales: Don Omar revela detalles de su enemistad con Daddy Yankee

En 2016 la relación entre los reggaetoneros Don Omar y Daddy Yankee se rompió luego de trabajar juntos durante la gira The Kingdom, pero las versiones entre ambos cantantes fue distinta.

En esta ocasión el intérprete de Salió el Sol decidió contar su historia, ya que Daddy Yankee en su momento había declarado que él había sido el que quiso alejarse de su compañero porque lo había abandonado en medio del tour.

Durante una entrevista para el canal de Youtube El Chombo, Don Omar no se guardó los detalles de su enemistad y aseguró que su compañero no fue totalmente honesto con respecto a todo lo que pasó.

Omar Landrón explicó que todo comenzó mal, pues la organización estaba mal desde un principio, lo que provocó que los ánimos entre los participantes cambiaran.

Después del primer show, Don Omar vi la primera plana del periódico puertoriqueño estaba encabezada como “Daddy Yankee noquea a Don Omar”, y el Big Boss seguramente tenía algo que ver con eso.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”, contó el intérprete de Salí con tu mujer.

A pesar de su molestia, se decidió continuar con el segundo concierto para no involucrarse de más en un conflicto que no valía la pena, pero de nuevo hubo problemas técnicos que parecían más una mala jugada.

El espectáculo se retrasó por 30 minutos porque los cables de sonido fueron desconectados y el tiempo que tardaron en comenzar enojó a Don Omar que decidió abandonar el lugar, acción que fue vista de una forma muy negativa por parte de los fans.

Después de eso, los grandes del reggaeton no volvieron a trabajar juntos y ninguno de ellos quiso explicar las verdaderas razones.

“Fue la crónica de una muerte avisada porque todo el mundo siempre lo dijo (...) No somos iguales”.

¿Qué ha dicho Daddy Yankee?

El pasado mayo fue Daddy Yankee quien rompió primero el silencio y en entrevista con MoluscoTv dijo que el culpable de todo había sido Don Omar, pues abandonó The Kingdom sin explicar nada a pesar de ser un proyecto importante para ambos.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, dijo el creador de La gasolina.

Por ello, dijo que ya no tendría más proyectos con él porque perdería tiempo y dinero.

Don Omar no soportó los desplantes

Don Omar también narró otros altercados durante ese tour, como los preparativos que en su mayoría estuvieron a cargo de él mientras Yankee terminaba una gira por Europa: tarimas, equipo de trabajo, coreografía, música, etc., pero al Bigg Boss no le gustó nada de eso y quiso cambiarlo todo.

Otro de ellos fue una canción que se iba a utilizar y de la cuál Don Omar no sabía nada, lo que hizo que sintiera que actuaban sin preguntarle y lo sacaban de los planes.

"Yo escuché una canción que sacaron de la noche a la mañana, que no la escribió Ramón, que pagaron pa' que la escribieran, que lo hicieron a mis espaldas y que la querían usar de promoción para el concierto. (...) Yo les dije: '¿Qué es esto? Lo que yo hice en mis temas, que ustedes consiguen sin permiso para trabajar en esto, nunca le falto el respeto a nadie”.

A pesar de eso, lo que más le molestó fue lo sucedido en los dos primeros conciertos, que de acuerdo a su versión, las actitudes irrespetuosas de Daddy Yankee fueron las culpables de su separación.