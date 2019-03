Silvia Pinal será sometida a más estudios en los pulmones

Doña Silvia Pinal será sometida el día de mañana a un estudio más exhaustivo en los pulmones debido a la neumonía que padece a consecuencia de una infección en las vías respiratorias desde el sábado pasado que fue internada.

Así lo confirmó su hija Alejandra Guzmán, luego de pasar toda la mañana y parte de la tarde con su mamá en el hospital donde se encuentra en observación las 24 horas.

"Cada día está mejor, pero mañana le van hacer otro estudio (scan) en sus pulmones a ver cómo vamos, está respondiendo muy bien a la medicina (vancomicina) por el catéter y ahí vamos", dijo a JDS Alejandra antes de retirarse del hospital.

Aseguró que los doctores están siendo muy cuidadosos con todo el medicamento que le administran por el catéter para no dañarle las venas, pero lo más importante es que se encuentra con muchos ánimos para superar este momento, tanto que la consciente.

"Está muy bien de ánimos, también está comiendo muy bien, la han venido a visitar mucha gente y el doctor ya me prohibió tanta fiesta", mencionó sonriente la rockera.

En relación a sus visitas, el resto de su familia no ha ido a visitarla, por lo que en forma sarcástica dijo: "han de estar muy ocupados, pero bueno, mi hermano y yo siempre estamos unidos en las buenas y las malas, con él tengo".

Sus nietas Frida Sofía, Michelle Salas, así como Sylvia Pasquel ni Stephenie Salas han ido a verla, mejor su papá don Enrique Guzmán.

"Claro, él ha andado aquí", sin embargo ella es quien se encarga de atender a su mamá en todo lo que necesita.

"Le traigo galletas, le encanta el café, le pongo la televisión, el chiste, la peino, le pinto sus uñas, cosas de mujeres".

A decir de los médicos la actriz saldría el día de hoy del hospital, sin embargo "no te puedo decir, hasta después de que le hagamos ese estudio vamos a saber cuándo la podrían dar de alta".

Habla del pleito entre Frida y Michelle

Sobre los comentarios que ha hecho su hija Frida Sofía contra Michelle Salas al destapar que no llevan una buena relación desde hace años, Alejandra dijo que es normal que entre familia haya discusiones.

"Yo las amo a todas, pienso que en algún momento pueden darse un beso y perdonarse de todas las tonterías que a veces uno malinterpreta y es parte de la familia que uno se pelea con la prima", expresó la Reina de Corazones.

"Yo no me meto porque las amo. Michelle es mi sobrina, mi ahijada, mi máximo y mi hija no se diga, mi sol, mi melodía", explicó.

