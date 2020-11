We never give up, iniciativa en apoyo al gremio musical

“La música nos necesita más que nunca y con la ayuda de todos, va a salir adelante”, dijo en conferencia Alberto Kreimerman, director de la Fundación Hermes Music al presentar su proyecto We never give up, acompañado por Tatiana y Alex Lora.

Debido a la contingencia, explicó el compositor, “hay pocas fuentes de trabajo y las calles están vacías, lo escenarios oscuros, las salas de conciertos cerradas. Es mucho lo que los músicos nos dieron y nos seguirán dando cuando la tormenta pase y vuelva a salir el sol”.

Este jueves se estrena el video del tema en el que colaboran 120 personalidades como Deepak Chopra, Miguel Ruiz, Dolores Huerta, Reyli Barba, Camila, Flor Amargo, Grupo Pesado, Ramón Ayala, Armando Manzanero, Janette Valenzuela, Bobby Pulido, Nacha Guevara, Carlos Santana, Pablo Milanés, Elefante, Fher Olvera, Alexo Lora y Tatiana.

“Todos aceptaron enseguida, el disco se grabó en Argentina, Francia, Madrid, México y Estados Unidos, cada quien con los medios que pudo hacerlo, algunos en grandes estudios y otros con un celular; teníamos 220 pistas de audio, nunca habíamos grabado algo así, todos los artistas lo hicieron con mucho amor, para mí lo más importante es eso, el amor”, comentó Kreimerman.

“La descarga no cuesta nada, pero lo más importante es darle play y compartirla con alguien, así se genera cada vez más dinero, dénle play y hagan felices a los músicos”, agregó Alex Lora, quien destacó que el gremio musical ha sido de los más golpeados en la pandemia, “y es cuando más unidos debemos estar todos”.

Tatiana compartió que siempre ha apoyado las iniciativas altruistas de la Fundación Hermes, como su labor de llevar instrumentos a comunidades indígenas de México. “La música es el idioma universal y este proyecto es tan fácil como darle clic y compartir un video, las regalías de todas las plataformas van a ir directo a We never give up, que es una canción no sólo de la pandemia, sino de todos los tiempos, para no darse por vencido, dar amor y ayudar a los demás”.

El proyecto ya hizo una primera entrega en Hermosillo, Sonora y su próximo evento será en la Ciudad de México, donde entregarán 10 mil despensas y vales para adquirir “artículos de primera necesidad para los músicos”, como plumillas, afinadores y otros productos de la cadena de tiendas de instrumentos musicales Hermes, aseguró Alberto Kreimerman.

Una campaña de crowfunding en Estados Unidos, así como las ganancias de las ventas online de las tiendas Hermes, complementan la campaña, abierta a todos los músicos y “jala cables” que han visto mermada su economía en esta pandemia y a la que se pueden sumar tanto el gremio musical, como empresarios y público en la página www.fundacionhermesmusic.org.

Las siguientes entregas de apoyos serán en Mexicali, Monterrey y Guadalajara.